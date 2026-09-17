Hà Nội sửa đổi thủ tục công bố dự án đầu tư kinh doanh

Theo đó, 1 TTHC được sửa đổi, bổ sung là “Công bố dự án đầu tư kinh doanh (gồm dự án đầu tư có sử dụng đất) đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất”, mã số 2.002603. Việc cập nhật được thực hiện theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26-3-2025 của Chính phủ và các quy định mới có liên quan. Quyết định này đồng thời thay thế nội dung thủ tục tương ứng đã được công bố trước đó tại Quyết định 1567/QĐ-TTPVHCC ngày 11-11-2025.

Cụ thể, thủ tục được áp dụng đối với dự án đầu tư kinh doanh do nhà đầu tư đề xuất, bao gồm dự án đầu tư có sử dụng đất, nhưng không thuộc diện phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung đề xuất và các chi phí liên quan việc lập đề xuất dự án.

Hồ sơ tập trung vào những thông tin cơ bản để cơ quan có thẩm quyền xem xét: Tên, mục tiêu, quy mô, nguồn vốn thực hiện dự án; địa điểm, hiện trạng sử dụng đất, diện tích và mục đích sử dụng đất; thông tin quy hoạch; thời hạn, tiến độ thực hiện, phân kỳ dự án... Nhà đầu tư đồng thời cung cấp thông tin về tư cách pháp lý, năng lực và các nội dung liên quan khả năng triển khai dự án theo quy định. Với trường hợp thuộc diện đặc thù, hồ sơ có thể cần bổ sung những nội dung về năng lực tài chính, điều kiện thực hiện dự án.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội - Chi nhánh số 01 tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Ảnh: PV

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố lưu ý trong quá trình xem xét, tùy tính chất dự án, cơ quan có thẩm quyền có thể phối hợp lấy ý kiến các cơ quan liên quan. Trường hợp dự án có yếu tố ảnh hưởng quốc phòng, an ninh, việc xem xét có thể bao gồm ý kiến của cơ quan quân sự và công an cấp tỉnh. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc biệt theo quy định, cơ quan có thẩm quyền xem xét thêm năng lực tài chính và điều kiện thực hiện dự án; việc phê duyệt có thể đồng thời với phê duyệt nhà đầu tư được lựa chọn.

Những nội dung này giúp xác định rõ hơn yêu cầu đối với hồ sơ ngay từ khâu đề xuất và bảo đảm thông tin dự án được xem xét trên cơ sở đầy đủ về quy mô, địa điểm, tiến độ, năng lực thực hiện.

Theo quyết định mới này, tổng thời gian giải quyết thủ tục là 21 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Trong đó, hồ sơ được chuyển đến cơ quan chuyên môn trong 1 ngày; Sở Tài chính Hà Nội tiếp nhận, phối hợp xử lý, thực hiện các nội dung tham mưu trong 14 ngày; người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trong 3 ngày; việc trả kết quả được thực hiện trong 2 ngày.

Sở Tài chính là cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục, UBND thành phố là cơ quan có thẩm quyền quyết định, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. Hồ sơ hiện được tiếp nhận trực tiếp tại các chi nhánh Trung tâm hoặc qua dịch vụ bưu chính. Theo lộ trình từ ngày 1-1-2027, việc nộp hồ sơ được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Kết quả giải quyết là việc phê duyệt thông tin dự án, với trường hợp đặc biệt theo quy định thì có thể bao gồm cả việc phê duyệt nhà đầu tư được lựa chọn. Đối với dự án có sử dụng đất, sau khi được phê duyệt, thông tin dự án được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, việc cập nhật thủ tục tại quyết định mới này góp phần thống nhất thông tin, trình tự thực hiện đối với hoạt động công bố dự án đầu tư kinh doanh do nhà đầu tư đề xuất trên địa bàn thành phố; xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan trong quá trình giải quyết; đồng thời là cơ sở để việc thực hiện TTHC từng bước chuyển sang môi trường điện tử theo lộ trình mới.