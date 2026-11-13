Hà Nội sửa chữa cầu vượt Phú Đô, xử lý vết nứt và gia cố kết cấu

Những ngày này, tại khu vực cầu vượt Phú Đô, các đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai sửa chữa nhiều hạng mục nhằm bảo đảm chất lượng kết cấu và an toàn khai thác công trình.

Cầu vượt Phú Đô bắc qua Đại lộ Thăng Long, có kết cấu gồm 8 nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực. Theo ghi nhận, hoạt động sửa chữa được triển khai đồng thời ở cả phía trên mặt cầu và khu vực dưới dầm.

Phía dưới cầu, công nhân tiến hành xử lý các vị trí hư hỏng. Hệ thống đà giáo được lắp đặt dưới dầm cầu, phục vụ công tác sửa chữa, xử lý vết nứt và tạo điều kiện an toàn cho quá trình thi công.

Các đơn vị đang từng bước xử lý những vị trí hư hỏng theo phương án kỹ thuật được phê duyệt.

Quá trình thi công được triển khai theo hướng từ phía Phú Đô sang khu vực Mỹ Đình, chia thành từng nhịp để thuận lợi cho việc tổ chức công việc. Xe vẫn được di chuyển qua khu vực cầu vượt Phú Đô trong thời gian công trình được sửa chữa.

Đơn vị thi công sửa chữa đã ngăn 1 phần làn đường, đặt biển cảnh báo để thực hiện thi công.

Đại diện một đơn vị thi công tại cầu vượt Phú Đô cho biết, dự kiến đến ngày 25/12, toàn bộ các hạng mục sửa chữa mà đơn vị này đang đảm nhận sẽ hoàn thành. Hiện nay, công nhân làm việc vào ban ngày và tăng ca vào buổi tối để bảo đảm tiến độ.

Theo đại diện đơn vị này, hiện tại các công nhân đang xử lý các vết nứt và dán sợi tăng cường nhằm gia cố kết cấu công trình. Trên ảnh là phần mặt dưới của cầu đã được dán sợi tăng cường.

Bên cạnh đó, công nhân của các đơn vị khác cũng đang triển khai gia cố và mở rộng thân trụ cầu theo phương án kỹ thuật.

Đây là một trong những hạng mục được thực hiện nhằm xử lý các vấn đề liên quan đến kết cấu, bảo đảm khả năng khai thác lâu dài của công trình.

Ở phía trên, một phần mặt cầu đã được rào chắn để phục vụ việc sửa chữa khe co giãn.

Các hạng mục được tổ chức thi công theo từng khu vực, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông qua cầu.

Do cầu vượt Phú Đô nằm trên trục giao thông có mật độ phương tiện lớn, phía dưới cầu, các tuyến đường gom và đường cao tốc vẫn thường xuyên có phương tiện qua lại. Vì vậy, phương án phân làn, phân luồng được triển khai tại các khu vực thi công nhằm hạn chế xung đột giữa hoạt động sửa chữa và dòng phương tiện.