Hà Nội: Sự hài lòng của người dân là mệnh lệnh công vụ

Sáng kiến xuất phát từ thực tiễn cùng sự hưởng ứng tích cực Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính (CCHC) lần thứ 3 - năm 2026 đang góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, đưa chất lượng phục vụ trở thành mục tiêu trong hoạt động công vụ.

Hướng dẫn công dân làm thủ tục hành chính tại Chi nhánh số 2, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Đổi mới từ những việc làm cụ thể

Thực tế cho thấy, nhiều giải pháp hiệu quả xuất phát từ việc nhận diện những bất cập trong quy trình, chủ động tìm cách tháo gỡ để người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn khi thực hiện công việc.

Tại Chi nhánh số 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, sáng kiến “Số hóa - liêm chính - chuyên nghiệp” được triển khai từ ngày 1-4-2025 đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Sáng kiến do tập thể xây dựng, với sự tham gia của Giám đốc Bùi Thế Hùng, công chức Vũ Thành Công và Bùi Thanh Loan, hướng tới nâng cao chất lượng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thông qua việc kết hợp ba yếu tố: Ứng dụng công nghệ, xây dựng văn hóa công vụ và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Trong đó, số hóa được xác định là công cụ quan trọng để chuẩn hóa quy trình, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc. Chi nhánh chú trọng nâng cao chất lượng số hóa hồ sơ, khai thác dữ liệu điện tử, từng bước hạn chế việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những giấy tờ đã có trong các cơ sở dữ liệu. Các giải pháp được đề cập còn hướng tới ứng dụng mã QR để tra cứu trạng thái hồ sơ, phần mềm kiểm tra thành phần hồ sơ, thông báo tiến độ qua Zalo, SMS.

Cùng với công nghệ, sáng kiến đặc biệt nhấn mạnh yếu tố liêm chính và chuyên nghiệp trong thực thi công vụ. Mỗi cán bộ, công chức phải tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm việc đúng quy trình, xử lý hồ sơ nhanh chóng, chính xác, công tâm; đồng thời giữ thái độ thân thiện, tôn trọng, lắng nghe và hướng dẫn người dân tận tình.

Công dân đến làm thủ tục hành chính tại Chi nhánh số 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Ảnh: Hiền Chi

Ông Bùi Thế Hùng, Giám đốc Chi nhánh số 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội khẳng định: “Sáng kiến này không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà là cam kết của Chi nhánh số 3 trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ, minh bạch và liêm chính. Mỗi cán bộ phải xem sự hài lòng của người dân là mệnh lệnh công vụ và cũng là niềm tự hào nghề nghiệp của mình”.

Cũng với tinh thần “số hóa”, trong Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC năm 2025, bà Nguyễn Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Liệt đề xuất ý tưởng “Đưa camera AI vào quản lý giáo dục”.

Với quy mô 53 lớp, 2.709 học sinh và 113 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong năm học 2025-2026, nhà trường đặt ra yêu cầu ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, hiện đại. Hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ nhận diện học sinh khi đến trường, rời trường; giám sát các khu vực trọng điểm như cổng trường, hành lang, bếp ăn, khu vực bán trú; đồng thời kết nối với phụ huynh qua ứng dụng điện thoại để cập nhật thông tin cần thiết.

Đề án được xây dựng với lộ trình triển khai cụ thể, từ khảo sát hiện trạng, chuẩn bị hạ tầng, vận hành thử nghiệm đến triển khai chính thức. Nhà trường cũng đặt ra yêu cầu đào tạo cán bộ, giáo viên, lấy ý kiến phụ huynh và kiểm tra tính bảo mật để bảo đảm an toàn dữ liệu học sinh.

Điều đó cho thấy, giá trị của sáng kiến không chỉ nằm ở ý tưởng mới mà quan trọng hơn là khả năng giải quyết vấn đề thực tế. Khi cán bộ, công chức, viên chức được khuyến khích nghiên cứu, đề xuất và thử nghiệm những cách làm phù hợp, CCHC sẽ không còn là nhiệm vụ chung chung mà trở thành những thay đổi cụ thể trong từng khâu công việc.

Đưa cuộc thi thành động lực đổi mới ở cơ sở

Tiếp nối kết quả của hai lần tổ chức trước, ngày 21-4-2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC trên địa bàn thành phố lần thứ 3 - năm 2026. Cuộc thi nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tìm kiếm những ý tưởng, giải pháp thiết thực, có khả năng áp dụng, thí điểm và nhân rộng trong thực tiễn.

Thành phố yêu cầu 100% các sở, cơ quan tương đương sở, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố và UBND cấp xã tham gia dự thi; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đồng thời tránh tình trạng sao chép bài thi hoặc tham gia mang tính hình thức. Nội dung dự thi tập trung vào các lĩnh vực như cải cách thể chế, cải cách TTHC, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Đáng chú ý, cuộc thi chấp nhận cả những sáng kiến đã được triển khai chính thức hoặc thí điểm tại đơn vị và những ý tưởng mới đang trong quá trình đề xuất... Theo kế hoạch, việc đánh giá, chấm điểm và trao giải được tổ chức trong quý IV-2026.

Để cuộc thi đi vào thực chất, nhiều xã, phường đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch của thành phố bằng những yêu cầu, cách thức triển khai phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại phường Kiến Hưng, UBND phường đã phát động cuộc thi đến toàn thể các phòng, ban và đơn vị trực thuộc, yêu cầu mỗi đơn vị nghiên cứu, đăng ký tối thiểu một bài dự thi. Các ý tưởng tập trung vào những giải pháp, mô hình mới, mô tả rõ cách thức triển khai và hiệu quả dự kiến trong cải thiện quy trình hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tại xã Vĩnh Thanh, UBND xã cũng ban hành Kế hoạch triển khai, phát động tham gia cuộc thi lần thứ 3 - năm 2026 trên địa bàn. Địa phương xác định việc tham gia cuộc thi là dịp để cán bộ, công chức phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đề xuất những giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại cơ sở.

Một cách làm sinh động hơn được triển khai tại xã Phú Xuyên. Ngày 25-10-2026, UBND xã tổ chức vòng chung khảo Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC trên địa bàn xã năm 2026 với sự tham gia của 4 đội đến từ Trường THCS Vạn Điểm, Trường Tiểu học Thống Nhất, Trường Tiểu học Phú Xuyên và Trường Mầm non Thống Nhất.

Với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong CCHC gắn với chuyển đổi số, phát huy giá trị văn hóa, di sản và làng nghề, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân trên địa bàn xã Phú Xuyên”, các đội thi trải qua những phần thi giới thiệu, trình bày sáng kiến, giải pháp và phản biện, xử lý tình huống. Kết thúc vòng chung khảo, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Trường Tiểu học Thống Nhất, giải Nhì cho đội Trường Tiểu học Phú Xuyên và hai giải Ba cho các đội còn lại.

Điểm hỗ trợ Dịch vụ công số Hồng Vân, Chi nhánh số 11, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội khuyến khích cán bộ, chuyên viên đề xuất ý tưởng cải cách hành chính. Ảnh: PV

Hưởng ứng cuộc thi, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Điểm trưởng Điểm hỗ trợ Dịch vụ công số Hồng Vân, Chi nhánh số 11, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đã đề xuất sáng kiến thiết lập khung “Giờ vàng” phục vụ người cao tuổi, người yếu thế và đối tượng chính sách. Mô hình hướng tới xây dựng quy trình hỗ trợ chuyên biệt, bố trí khung giờ ưu tiên cố định, kết hợp hỗ trợ trực tiếp và ứng dụng công nghệ để giúp những nhóm đối tượng này tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn.

Trong khi đó, Điểm hỗ trợ Dịch vụ công số, Điểm hỗ trợ Dịch vụ công số Hồng Hà, Chi nhánh số 3, đề xuất sáng kiến “Tiếp nhận TTHC xuyên trưa - không gián đoạn phục vụ”. Từ thực tế nhiều người lao động, đại diện doanh nghiệp chỉ có thể bố trí thời gian thực hiện TTHC vào giờ nghỉ trưa, sáng kiến đề xuất bố trí cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ vào thứ ba hằng tuần.

Các ý tưởng rất đa dạng trong cách tiếp cận CCHC, song điểm chung là đều xuất phát từ việc nhận diện nhu cầu thực tế, tìm cách tháo gỡ khó khăn và nâng cao chất lượng phục vụ.

Việc thành phố duy trì tổ chức cuộc thi, đồng thời gắn kết quả với khả năng áp dụng, thí điểm và nhân rộng sáng kiến là động lực để các cơ quan, đơn vị quan tâm hơn đến hoạt động nghiên cứu, đổi mới. Điều quan trọng là mỗi ý tưởng phải được xem xét trên cơ sở tính khả thi, hiệu quả thực tế và lợi ích mang lại cho người dân, doanh nghiệp.