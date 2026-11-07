Hà Nội: Sử dụng điện thoại khi lái xe, nhiều tài xế bị xử phạt

Chiều 7-11, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông tại khu vực nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng. Trong khoảng một giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 6 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy dùng tay sử dụng điện thoại di động khi phương tiện đang di chuyển. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, bởi việc vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng điện thoại khiến người lái mất tập trung, hạn chế khả năng quan sát và xử lý các tình huống phát sinh.

Dùng tay sử dụng điện thoại khi điều khiển xe tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trường hợp nam thanh niên dùng tay sử dụng điện thoại bị phát hiện, xử lý.

Điển hình, hồi 16 giờ 45 phút, tổ công tác phát hiện anh V.H.H (sinh năm 2001, trú tại Thanh Hóa), điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 30M9-14xx, một tay cầm điện thoại thực hiện cuộc gọi khi xe đang lưu thông. Làm việc với lực lượng chức năng, anh H cho biết do có việc cần liên lạc nên đã sử dụng điện thoại trong lúc lái xe.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục dừng kiểm tra xe mô tô biển kiểm soát 88AD-006.xx do anh H.X.C (sinh năm 2005, trú tại Phú Thọ) điều khiển. Qua kiểm tra, người này không đội mũ bảo hiểm và đeo tai nghe khi tham gia giao thông. Anh C cho biết sử dụng tai nghe để nghe chỉ đường trên điện thoại.

Anh H vừa điều khiển xe vừa cầm điện thoại để liên lạc.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, việc sử dụng điện thoại bằng tay hoặc đeo tai nghe khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy là hành vi vi phạm luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, làn ảnh hưởng đến khả năng tập trung, quan sát và tiếp nhận tín hiệu giao thông của người điều khiển xe. Đặc biệt, tại các tuyến giao đông phương tiện, chỉ một thao tác thiếu chú ý cũng có thể dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông. Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tổ công tác lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng điện thoại bằng tay khi đang điều khiển phương tiện. Đối với những người thường xuyên phải theo dõi thông tin trên điện thoại như tài xế xe ôm công nghệ, nhân viên giao hàng, cần chủ động sử dụng giá đỡ điện thoại phù hợp để thuận tiện theo dõi chỉ dẫn. Tuy nhiên, giá đỡ chỉ hỗ trợ quan sát, không đồng nghĩa với việc người điều khiển được phép thao tác trên điện thoại khi xe đang di chuyển. Khi cần nghe, gọi hoặc thực hiện các thao tác trên thiết bị, người lái phải dừng xe tại vị trí an toàn, đúng quy định rồi mới thực hiện.