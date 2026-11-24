Ngày 24 - 27/11, tại Hà Nội, Hội nghị Dân số và Phát triển bền vững với chủ đề “Châu Á chuyển mình, thịnh vượng và hạnh phúc” diễn ra với sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách trong nước và quốc tế. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh những chuyển động nhân khẩu học đang đặt ra yêu cầu mới đối với chính sách phát triển dân số của mỗi quốc gia trong khu vực châu Á.