Hà Nội: Sông Tích vượt báo động III, nhiều khu vực Kiều Phú ngập

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Tại xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, nước phủ nhiều tuyến đường trong khu dân cư, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Chính quyền địa phương đang duy trì lực lượng ứng trực, kiểm soát các vị trí ngập sâu và chuẩn bị phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Sáng 17/9, tại xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, xã Kiều Phú, nước ngập nhiều đoạn đường trong khu dân cư. Theo số liệu từ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kiều Phú cho thấy nước phủ kín mặt đường tại lối vào xóm, nhiều người dân phải lội qua khu vực ngập; tại một số vị trí, người dân sử dụng thuyền để di chuyển.

Trước những đoạn đường ngập sâu, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng kiểm soát, đặt biển cảnh báo, không cho phương tiện đi vào khu vực không bảo đảm an toàn. Lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông và các lực lượng tại chỗ được huy động hướng dẫn, phân luồng tại các vị trí bị ảnh hưởng.

Người dân thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú thu hoạch lúa dưới trời mưa lớn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Theo thông tin Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kiều Phú cung cấp, những ngày qua, do ảnh hưởng của thời tiết, địa bàn xã xuất hiện mưa lớn trong khi mực nước sông Tích dâng cao. Tổng lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 14/9 đến 7 giờ ngày 16/9 là 302,2 mm, gây ngập úng tại một số khu vực thấp trũng, ảnh hưởng đến nhiều tuyến đê bao và đường giao thông.

Tính đến 7 giờ ngày 17/9, xã Kiều Phú chưa ghi nhận thiệt hại về người, tài sản, cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến một số diện tích sản xuất nông nghiệp gồm lúa, rau màu bị ngập cục bộ, khoảng 20 ha.

Diễn biến ngập tại Kiều Phú xảy ra trong bối cảnh lũ trên sông Tích tiếp tục lên cao. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, lúc 7 giờ ngày 17/9, mực nước sông Tích tại trạm Kim Quan đạt 8,57 m, cao hơn báo động III 0,17 m. Cơ quan chuyên môn dự báo trong 12 giờ tiếp theo, lũ sông Tích tiếp tục lên và duy trì trên mức báo động III.

Giữa thửa ruộng mênh mông nước, người nông dân gom những bó lúa cuối cùng lên bạt để vận chuyển vào bờ. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Mưa lũ cũng gây áp lực đối với hệ thống đê, bờ bao tại khu vực. Theo thông tin tổng hợp của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai sáng 17/9, tại Hà Nội có khoảng 1.400 m đê, bờ bao sông Bùi thuộc các xã Xuân Mai và Kiều Phú bị tràn; lực lượng chức năng đang tổ chức gia cố, chống tràn.

Trước diễn biến mực nước tiếp tục ở mức cao, lãnh đạo xã Kiều Phú yêu cầu các lực lượng chức năng duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi tình hình tại những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, nhất là các vị trí xung yếu trên tuyến đê.

Phòng Kinh tế xã được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát phương án sơ tán người dân ngoài vùng tả sông Tích; rà soát, thống kê các khu vực nhà ở ngoài đê, sát bờ sông và vùng thấp trũng không bảo đảm an toàn để sẵn sàng triển khai phương án di dời.

Giữa thửa ruộng mênh mông nước, người nông dân gom những bó lúa cuối cùng lên bạt để vận chuyển vào bờ. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Địa phương đồng thời kiểm tra, rà soát lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn như xuồng máy, thuyền, áo phao, phao cứu sinh và các trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán người và tài sản đến vị trí an toàn khi có tình huống phát sinh.

Bến Vôi là một trong những khu vực từng chịu ảnh hưởng khi lũ sông Tích dâng cao. Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2025 của xã Kiều Phú cho biết, các trận lũ lớn trên sông Tích năm 2025 từng gây ngập hệ thống đường giao thông và sân của các hộ dân tại Bến Vôi cùng nhiều khu vực khác.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, chính quyền xã Kiều Phú tiếp tục yêu cầu các lực lượng không chủ quan, theo dõi chặt chẽ mực nước sông Tích, kiểm soát những vị trí ngập sâu và chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân.