Hà Nội, Sơn La ký quy chế phối hợp công tác với Kiểm toán Nhà nước
Chiều 25/9, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội diễn ra Hội nghị sơ kết và ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Thường trực HĐND-UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Tham dự hội nghị về phía Trung ương, tỉnh Sơn La, Kiểm toán Nhà nước có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm; Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa...
Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-son-la-ky-quy-che-phoi-hop-cong-tac-voi-kiem-toan-nha-nuoc-419353.htm