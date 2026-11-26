Ngày 26-11, tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức Liên hoan Sân khấu kịch ngắn, kịch vui không chuyên năm 2026.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội Trần Tuấn Anh phát biểu khai mạc. Ảnh: H.Cường

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Liên hoan Sân khấu kịch ngắn, kịch vui không chuyên năm 2026 là dịp để các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát huy khả năng sáng tạo và nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật quần chúng.

Đây cũng là cơ hội để phát hiện, khuyến khích những nhân tố tích cực, những tài năng mới, những cách làm hay, những mô hình sáng tạo trong phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia liên hoan. Ảnh: H.Cường

Thông qua liên hoan, Ban tổ chức mong muốn các tác phẩm tham gia có chất lượng nghệ thuật, nội dung tư tưởng tốt, giàu tính nhân văn và giá trị giáo dục, phản ánh chân thực, sinh động hơi thở cuộc sống; kịp thời đề cập những vấn đề được xã hội quan tâm, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, tinh thần nhân ái, trách nhiệm và khát vọng xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, tiến bộ.

“Ban tổ chức kỳ vọng, liên hoan sẽ thực sự trở thành ngày hội của những người yêu nghệ thuật sân khấu; là nơi hội tụ của tài năng, nhiệt huyết và sức sáng tạo; góp phần khơi dậy, nuôi dưỡng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phong phú, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân”, đồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ.

Diễn ra trong 4 ngày 26-11, 27-11, 30-11 và 1-12, Liên hoan Sân khấu kịch ngắn, kịch vui không chuyên năm 2026 có sự tham dự của 63 đội thi đại diện 63 xã, phường trên địa bàn thành phố tham dự.

Các đội mang đến những phần thi gần gũi, chân thực. Ảnh: H.Cường

Các đội đã mang đến những phần thi có nội dung gần gũi với đời sống, về tình làng nghĩa xóm, cách ứng xử trong gia đình, tinh thần đùm bọc, sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau, những vấn đề nảy sinh trong đời sống hằng ngày...

Qua những câu chuyện về con người, tình cảm và các mối quan hệ trong cộng đồng, các tác phẩm đề cao giá trị nhân văn, khơi gợi sự đồng cảm, đồng thời nhẹ nhàng phê phán những thói hư, tật xấu và biểu hiện lệch chuẩn trong xã hội.

Những vấn đề trong đời sống hằng ngày được đưa lên sân khấu cô đọng, ý nghĩa. Ảnh: Thụy Du

Với lối thể hiện cô đọng, linh hoạt, hài hước, các diễn viên không chuyên đã tạo nên những màn diễn sinh động, mang đến tiếng cười trí tuệ, có tính phê phán và xây dựng, giúp người xem tự soi chiếu, hướng tới những ứng xử tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng.

Các buổi thi diễn ra tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Đống Đa (22 Đặng Tiến Đông). Liên hoan Sân khấu kịch ngắn, kịch vui không chuyên năm 2026 khép lại vào ngày 1-12.