Hà Nội: Sôi động Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026

Poster chính thức của sự kiện (Ảnh: Ban Tổ chức)

Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026 được tổ chức tại khu vực xung quanh cổng sau Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam (nằm tại Lô SQ4, Khu Ngoại giao đoàn) Hà Nội, với quy mô mở rộng, quy tụ khoảng 40 gian hàng trải nghiệm. Đây là dịp để người dân và du khách tìm hiểu về văn hóa, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và du lịch Hàn Quốc thông qua những hoạt động tương tác gần gũi.

Đến với lễ hội, khách tham quan có thể trải nghiệm mặc trang phục truyền thống Hanbok, tìm hiểu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, khám phá nét đặc trưng trong đời sống văn hóa Hàn Quốc và thưởng thức những món ăn nổi tiếng của xứ sở kim chi. Riêng khu vực ẩm thực dự kiến có 18 gian hàng, giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng, góp phần đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với công chúng thông qua trải nghiệm ẩm thực.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan, lễ hội còn tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm tập thể như lớp học nấu ăn với hải sản Hàn Quốc (K-seafood), hoạt động làm kimchi và các trò chơi dân gian Việt Nam - Hàn Quốc. Qua đó, người tham gia có cơ hội trực tiếp khám phá phong tục, tập quán và những nét tương đồng, khác biệt trong văn hóa hai nước.

Các khu vực trải nghiệm thu hút sự quan tâm của người dân (Ảnh: Phương Anh).

Bạn Hoàng Trung Hiếu (20 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình thấy lễ hội năm nay có rất nhiều hoạt động thú vị, từ trải nghiệm mặc Hanbok, thưởng thức ẩm thực đến xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Mình đặc biệt thích cách mọi người có thể trực tiếp tham gia trải nghiệm thay vì chỉ đứng xem. Đây cũng là dịp để tôi hiểu hơn về văn hóa Hàn Quốc và cảm nhận sự gần gũi giữa văn hóa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc”.

Bên cạnh các không gian trải nghiệm, chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật là điểm nhấn của lễ hội, với các màn trình diễn Taekwondo, nghệ thuật đi trên dây truyền thống Jultagi và chương trình âm nhạc K-Liveband Festival. Đáng chú ý, QWER - nhóm nhạc nữ gồm bốn thành viên đến từ Hàn Quốc - góp mặt cùng các nghệ sĩ, nhóm nhạc Việt Nam và Hàn Quốc, mang đến không gian âm nhạc hiện đại, đáp ứng sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Khách tham dự có cơ hội khám phá nền ẩm thực đa dạng của Hàn Quốc (Ảnh: Phương Anh).

Lễ hội năm nay diễn ra nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời gắn với dự án Korea Season.

Thông qua việc kết hợp các hoạt động văn hóa truyền thống với nghệ thuật đương đại, sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Hàn Quốc, đồng thời tạo thêm cơ hội giao lưu, kết nối cộng đồng và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.