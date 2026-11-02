Hà Nội: Sôi động cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' tại Phường Kiến Hưng

Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Kiến Hưng trao quà hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Theo dõi và cổ vũ cuộc thi có Đại tá Đoàn Văn Hiểu - Giám đốc Trung tâm; Đại tá Nguyễn Văn Tuân - Chính ủy Trung tâm; đại diện lãnh đạo phường Kiến Hưng; đại diện Ban Giám hiệu, phụ huynh cùng đông đảo giáo viên, học sinh trường THCS Kiến Hưng và trường THCS Phú La.

Đại tá Nguyễn Văn Tuân phát biểu khai mạc cuộc thi.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Văn Tuân nhấn mạnh: Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang đậm dấu ấn của Cảnh sát biển Việt Nam, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho học sinh những kiến thức cơ bản về biển, đảo; truyền thống lịch sử, vị trí địa lý, nét đẹp văn hóa của quê hương, đất nước; các quy định của pháp luật về biển, đảo Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Lực lượng Cảnh sát biển; đồng thời, trang bị cho học sinh kiến thức về tác hại của ma túy, bạo lực học đường và các kỹ năng phòng tránh,...

Màn tranh tài của 100 thí sinh diễn ra sôi nổi trong sự cổ vũ của khán giả.

Cuộc thi diễn ra sôi nổi với màn tranh tài hấp dẫn của 100 thí sinh đến từ trường THCS Kiến Hưng và trường THCS Phú La. Lần lượt trải qua từng câu hỏi ở 4 phần thi (Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền), các thí sinh không chỉ thể hiện những kiến thức được học trong sách vở mà còn cho thấy vốn kiến thức thực tiễn phong phú.

Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn trao giải Nhất cho thí sinh Trần Ngọc Vân.

Qua các phần thi, các thí sinh đã thể hiện tinh thần tự tin, đoàn kết, sự nhanh nhạy trong tư duy và khả năng vận dụng kiến thức; đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Văn Tuân và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn trao thưởng cho các thí sinh đạt giải Nhì.

Đại tá Đoàn Văn Hiểu và đồng chí Trần Mạnh Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng trao thưởng cho các thí sinh đạt giải Ba.

Trung tá Bùi Đức Thịnh - Chủ nhiệm Chính trị Trung tâm và đại diện Ban Cố vấn trao giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Chung cuộc, thí sinh Trần Ngọc Vân - Học sinh lớp 8A5/Trường THCS Phú La đã xuất sắc giành giải Nhất; Ban Tổ chức đồng thời trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao tại Cuộc thi.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao giải Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Biển đảo Việt Nam và Người chiến sĩ Cảnh sát biển” được phát động trước đó và tặng quà hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Không chỉ là một sân chơi trí tuệ, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” còn là hoạt động thiết thực góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, khơi dậy ý thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đồng thời, giáo dục để học sinh nhận thức sâu sắc rằng vấn đề xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nghĩa vụ, trách nhiệm và vinh dự của mỗi công dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới của dân tộc.