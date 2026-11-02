Hà Nội: Sôi động cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' tại Phường Kiến Hưng
Tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển (Trung tâm) phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Kiến Hưng tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” dành cho học sinh các trường THCS trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam dự và trao giải cho các thí sinh.
Theo dõi và cổ vũ cuộc thi có Đại tá Đoàn Văn Hiểu - Giám đốc Trung tâm; Đại tá Nguyễn Văn Tuân - Chính ủy Trung tâm; đại diện lãnh đạo phường Kiến Hưng; đại diện Ban Giám hiệu, phụ huynh cùng đông đảo giáo viên, học sinh trường THCS Kiến Hưng và trường THCS Phú La.
Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Văn Tuân nhấn mạnh: Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang đậm dấu ấn của Cảnh sát biển Việt Nam, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho học sinh những kiến thức cơ bản về biển, đảo; truyền thống lịch sử, vị trí địa lý, nét đẹp văn hóa của quê hương, đất nước; các quy định của pháp luật về biển, đảo Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Lực lượng Cảnh sát biển; đồng thời, trang bị cho học sinh kiến thức về tác hại của ma túy, bạo lực học đường và các kỹ năng phòng tránh,...
Cuộc thi diễn ra sôi nổi với màn tranh tài hấp dẫn của 100 thí sinh đến từ trường THCS Kiến Hưng và trường THCS Phú La. Lần lượt trải qua từng câu hỏi ở 4 phần thi (Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền), các thí sinh không chỉ thể hiện những kiến thức được học trong sách vở mà còn cho thấy vốn kiến thức thực tiễn phong phú.
Qua các phần thi, các thí sinh đã thể hiện tinh thần tự tin, đoàn kết, sự nhanh nhạy trong tư duy và khả năng vận dụng kiến thức; đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chung cuộc, thí sinh Trần Ngọc Vân - Học sinh lớp 8A5/Trường THCS Phú La đã xuất sắc giành giải Nhất; Ban Tổ chức đồng thời trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao tại Cuộc thi.
Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao giải Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Biển đảo Việt Nam và Người chiến sĩ Cảnh sát biển” được phát động trước đó và tặng quà hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Không chỉ là một sân chơi trí tuệ, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” còn là hoạt động thiết thực góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, khơi dậy ý thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đồng thời, giáo dục để học sinh nhận thức sâu sắc rằng vấn đề xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nghĩa vụ, trách nhiệm và vinh dự của mỗi công dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ha-noi-soi-dong-cuoc-thi-em-yeu-bien-dao-que-huong-tai-phuong-kien-hung-10441473.html