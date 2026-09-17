Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Chiều 17/9, theo thông tin từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tình trạng ngập úng cục bộ tại khu vực Tố Hữu - Lương Thế Vinh xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan trong hệ thống hạ tầng, cụ thể:

Từ ngày 14/9 đến sáng 17/9, mưa lớn liên tục trút xuống Hà Nội, tổng lượng mưa tích lũy tại khu vực Tố Hữu lên tới khoảng 402mm. Lượng nước đổ về quá lớn vượt khả năng tiếp nhận và tiêu thoát tức thời của hệ thống.

Khu vực đường Tố Hữu ngập nặng sau những trận mưa liên tiếp trong ngày 17/9.

Mực nước trong các tuyến cống, mương cũng như hồ Phùng Khoang và Đồng Bông 2 duy trì ở mức cao trong nhiều ngày, khiến dung tích trữ còn lại và khả năng tiêu thoát nước bị giảm sút nghiêm trọng.

Nguyên nhân cốt lõi được chỉ ra là hệ thống thoát nước tại khu vực đường Tố Hữu chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Các hệ thống cống, mương từ đường Tố Hữu dẫn vào mương Mễ Trì, mương Đồng Bông 2 và Trạm bơm Đồng Bông 2 hiện chưa được xây dựng đồng bộ.

Được biết, hệ thống thoát nước hiện tại của đường Tố Hữu gồm các tuyến cống và cống hộp kích thước 1,5x1,5m, dẫn nước từ Thanh Xuân Bắc, Lương Thế Vinh, Trung Văn, Phùng Khoang qua Công viên Phùng Khoang, khu đô thị Vinhomes Green Bay rồi chảy về mương, hồ Đồng Bông 2 trước khi thoát ra sông Nhuệ.

Cống thoát nước trên đường Tố Hữu trong trận mưa sáng 17/9.

Mặc dù thành phố đã xây dựng bổ sung tuyến cống dài 47,5m kết nối trực tiếp đường Tố Hữu với hồ Đồng Bông 2 (quy mô hơn 17ha, mặt hồ khoảng 12ha tại phường Đại Mỗ), áp lực nước quá lớn trong đợt mưa dài ngày vẫn gây ra tình trạng quá tải cục bộ.

Để nhanh chóng thoát nước tại khu vực đường Tố Hữu, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24h, thực hiện tua rác, khơi thông cửa thu và phối hợp phân luồng giao thông. Song do lượng mưa tích lũy quá lớn trong nhiều ngày khiến hệ thống rơi vào tình trạng quá tải cục bộ trong thời gian mưa.

Ngoài yếu tố mưa cực lớn, một nguyên nhân quan trọng khác được Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội chỉ ra là hệ thống thoát nước tại khu vực đường Tố Hữu chưa được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch. Hệ thống cống, mương từ đường Tố Hữu dẫn vào mương Mễ Trì, mương Đồng Bông 2 và Trạm bơm Đồng Bông 2 chưa được xây dựng đồng bộ.

Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ứng trực trên đường Tố Hữu.

Để ứng phó trước mắt, Trung tâm đề xuất tiếp tục kiểm tra, khơi thông cửa thu và hệ thống thoát nước; vận hành tối đa, liên tục Trạm bơm Đồng Bông 2 theo diễn biến mực nước.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đề xuất điều tiết hợp lý cửa phai cống hộp để kiểm soát lượng nước đổ vào hồ Đồng Bông 2. Một giải pháp khác được đưa ra là đưa hồ Mễ Trì thuộc khu đô thị Vinhomes Green Bay vào quản lý, vận hành đồng bộ với hệ thống thoát nước chung, qua đó tận dụng thêm dung tích điều hòa và khả năng trữ nước của hồ.

Về lâu dài, Trung tâm đề xuất nghiên cứu xây dựng Trạm bơm điều tiết hồ Phùng Khoang với công suất khoảng 1m3/s, giúp chủ động hạ mực nước và tăng khả năng điều tiết.

Đồng thời, thành phố cần đầu tư tuyến cống hộp rộng 4m và mương Mễ Trì rộng 20m để từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước của toàn khu vực.

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh dự án chống ngập

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh dự án chống ngập.