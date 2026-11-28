Hà Nội: Số vụ cháy giảm mạnh trong quý III-2026
Trong quý III-2026, tình hình cháy, nổ trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được kiềm chế khi số vụ cháy giảm mạnh so với cả quý trước và cùng kỳ năm 2025. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai hàng trăm lượt phương tiện, cứu sống hàng chục người mắc kẹt, xử lý hiệu quả các tình huống khẩn cấp. Tuy vậy, nguy cơ cháy từ sự cố điện vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo, đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa tại khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh và cơ sở sản xuất.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-so-vu-chay-giam-manh-trong-quy-iii-2026-1768072.html