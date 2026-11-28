Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều khu vực tại phía Đông tỉnh Gia Lai xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, nước tràn vào nhà dân, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tại một số địa bàn, nước lũ dâng nhanh, người dân phải khẩn trương di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.