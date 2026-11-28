Quá trình này không chỉ giúp hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên mà còn tạo nền tảng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của toàn hệ thống chính trị, đến nay 100% hồ sơ đảng viên tại xã Đoài Phương đã được số hóa. Ảnh: Trần Hằng

Chuẩn hóa dữ liệu, thống nhất quản lý từ cơ sở

Trong công tác xây dựng Đảng, hồ sơ đảng viên là nguồn thông tin quan trọng, phản ánh đầy đủ quá trình phấn đấu, rèn luyện, công tác và sinh hoạt của mỗi đảng viên. Tuy nhiên, qua nhiều năm quản lý, hồ sơ được hình thành ở những thời điểm khác nhau, lưu trữ bằng nhiều phương thức, không ít thông tin cần được rà soát, đối chiếu, bổ sung. Vì vậy, chuyển những tài liệu này lên môi trường số không đơn thuần là thao tác quét, lưu trữ văn bản mà trước hết phải chuẩn hóa dữ liệu từ hồ sơ gốc, bảo đảm tính chính xác, thống nhất và khả năng khai thác lâu dài.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tháng 8-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 95-KH/TU về triển khai nhiệm vụ số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên. Đây là bước triển khai nhằm chuyển mạnh phương thức quản lý hồ sơ đảng viên từ hồ sơ giấy truyền thống sang hồ sơ điện tử và dữ liệu số, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, phục vụ hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu triển khai nhiệm vụ số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên thống nhất trong toàn Đảng bộ thành phố, gắn với việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương đột phá chiến lược về chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Mục tiêu đặt ra không chỉ là thay thế phương thức lưu trữ truyền thống bằng hồ sơ điện tử mà còn từng bước tối ưu hóa, hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên, giảm sự phụ thuộc vào hồ sơ giấy, nâng cao hiệu quả lưu trữ, bảo quản, tra cứu và sử dụng dữ liệu trong toàn Đảng bộ thành phố, đồng thời kết nối đồng bộ với Trung ương.

Để thực hiện mục tiêu này, Kế hoạch số 95-KH/TU xác định việc tạo lập dữ liệu phải bảo đảm các tiêu chí cốt lõi “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Quá trình số hóa phải dựa trên hồ sơ giấy gốc đang được các cấp ủy, tổ chức đảng quản lý; bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, thống nhất về quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thực hiện, quản lý, lưu trữ và khai thác.

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội yêu cầu quá trình triển khai phải tuân thủ nguyên tắc: “Làm đến đâu chắc đến đó; số hóa đến đâu xác thực đến đó; dữ liệu đến đâu khai thác được đến đó”, tránh làm lướt, hình thức hoặc gây lãng phí nguồn lực. Hồ sơ điện tử sau khi hoàn thành số hóa, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu phải được cập nhật, lưu trữ tập trung trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu đảng viên, bảo đảm khả năng tra cứu, khai thác và sử dụng lâu dài.

Quy trình số hóa hồ sơ đảng viên tại xã Thường Tín được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nghiêm ngặt theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”. Ảnh: Hữu Trường

Kế hoạch được triển khai đồng bộ tại tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ thành phố. Theo đó, trong tháng 9-2026, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung rà soát, phân loại, chuẩn bị hồ sơ. Từ tháng 10-2026, thành phố triển khai số hóa theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung vào hồ sơ đảng viên là cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và cán bộ đương chức diện cấp ủy quản lý, phấn đấu hoàn thành trong quý I-2027 hoặc khi có yêu cầu cụ thể của Trung ương. Giai đoạn 2 thực hiện đối với cán bộ đương chức trong hệ thống chính trị không giữ chức vụ lãnh đạo và bí thư, phó bí thư, cấp ủy thôn, tổ dân phố. Giai đoạn 3 thực hiện đối với các đối tượng còn lại. Thành phố phấn đấu hoàn thành cập nhật 100% dữ liệu số hóa của đảng viên lên hệ thống trong tháng 6-2027.

Đưa dữ liệu số vào quản lý, điều hành công tác Đảng

Giá trị của số hóa hồ sơ đảng viên không dừng ở việc giảm khối lượng tài liệu giấy hay thuận tiện hơn trong lưu trữ. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, xác thực và cập nhật thường xuyên, các cấp ủy, tổ chức đảng có điều kiện khai thác chung một nguồn thông tin phục vụ tra cứu hồ sơ, thống kê, tổng hợp báo cáo và giải quyết các nghiệp vụ công tác Đảng. Đây chính là bước chuyển từ quản lý hồ sơ theo phương thức truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu.

Từ chủ trương và lộ trình chung của thành phố, các địa phương đang chủ động triển khai bằng những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa chú trọng chất lượng dữ liệu đầu vào. Tại xã Đoài Phương, nhiệm vụ số hóa hồ sơ đảng viên được triển khai đồng bộ với việc chuẩn hóa dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Với sự chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác và huy động lực lượng hỗ trợ, công tác rà soát, phân loại, chỉnh lý hồ sơ được địa phương tổ chức thực hiện bài bản.

Đến nay, xã đã số hóa 2.050 hồ sơ đảng viên, đạt 100%, hoàn thành trước kế hoạch của thành phố. Tỷ lệ làm sạch dữ liệu đảng viên đạt gần 100%, vượt chỉ tiêu 98% theo kế hoạch của thành phố và Trung ương. Cùng với việc hoàn thành số hóa hồ sơ, dữ liệu tiếp tục được cập nhật, chuẩn hóa trên các phần mềm quản lý; các thủ tục hành chính của Đảng từng bước được thực hiện trên môi trường điện tử. Việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử cũng tạo điều kiện để đảng viên tiếp cận thông tin, nghiên cứu tài liệu và thực hiện nhiệm vụ thuận tiện hơn.

Tại xã Thường Tín, địa phương đang tập trung nguồn lực để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 12-2026. Với quy mô 3.123 đảng viên thuộc 72 chi, đảng bộ, khối lượng hồ sơ cần thực hiện đặt ra không ít áp lực. Khó khăn không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở tính chất phức tạp của quá trình thu thập, đối chiếu thông tin.

Trước những khó khăn đó, Đảng ủy xã Thường Tín đã chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu thập, bổ sung, chỉnh lý và số hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên; đồng thời sớm thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc chuyển đổi số công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các kế hoạch chi tiết, phân kỳ thời gian cụ thể được quán triệt đến từng chi bộ trực thuộc theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”.

Xã Đan Phượng khẩn trương thực hiện công tác số hóa hồ sơ đảng viên theo kế hoạch đề ra. Ảnh: Thiên Tú

Kết quả thực hiện cho thấy, tỷ lệ đảng viên đăng nhập Sổ tay đảng viên điện tử đạt 94%; tỷ lệ chi bộ đăng ký lịch sinh hoạt và đăng tải dữ liệu đạt 100%; có 100/139 chi bộ thực hiện tự đánh giá chất lượng sinh hoạt trên phần mềm, đạt 72%. Địa phương cũng đã cập nhật, chỉnh lý 100% dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên trên hệ thống dữ liệu của Trung ương; rà soát và nộp 3.098/3.098 hồ sơ phục vụ chiến dịch cao điểm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đạt 100%; làm sạch dữ liệu tổ chức và đảng viên trên phần mềm Sổ tay đảng viên, đạt 100%.

Còn tại xã Đan Phượng, việc số hóa được triển khai gắn với yêu cầu chuẩn hóa, quản lý tập trung và bảo mật thông tin. Đảng bộ xã hiện quản lý 38 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 12 đảng bộ và 26 chi bộ, với hơn 2.500 đảng viên. Tại Ban Xây dựng Đảng xã, từng bộ hồ sơ giấy được mở ra để đối chiếu họ tên, ngày sinh, nguyên quán và các mốc trong quá trình sinh hoạt Đảng.

Đến nay, xã đã cập nhật dữ liệu Phiếu đảng viên 4 trang của toàn bộ hơn 2.500 đảng viên lên hệ thống cơ sở dữ liệu 4.0. Các tổ hướng dẫn lưu động đã hỗ trợ toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ xã cài đặt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Xã cũng hoàn tất phân quyền quản trị cho tất cả bí thư chi bộ để phục vụ công tác quản lý và bảo mật thông tin…

Thực tiễn triển khai tại các địa phương cho thấy, số hóa dữ liệu đảng viên đang được thực hiện gắn với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý và hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Việc chuyển hồ sơ giấy sang dữ liệu số dùng chung góp phần chuẩn hóa thông tin, giảm thời gian tra cứu, cập nhật và quản lý hồ sơ đảng viên. Từ nền tảng dữ liệu được xây dựng hôm nay, Hà Nội đang từng bước tạo cơ sở để tiếp tục ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, đổi mới hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng. Đây cũng là tiền đề quan trọng để chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đi vào chiều sâu, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của từng cấp ủy, chi bộ và toàn Đảng bộ thành phố.