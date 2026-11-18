Ứng dụng iHanoi. (Nguồn: Vietnam+)

Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan dân cử, kết nối nền tảng điều hành tới toàn bộ 126 Hội đồng Nhân dân xã, phường, từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung.

Việc số hóa hướng tới theo dõi chặt chẽ quá trình giải quyết kiến nghị cử tri, thực hiện kết luận giám sát, chất vấn và giải trình, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan liên quan và chất lượng phục vụ người dân.

Cùng với hoàn thiện nền tảng, thành phố tập trung tháo gỡ những vướng mắc về kết nối dữ liệu, hạ tầng và kỹ năng sử dụng công nghệ ở cơ sở. Yêu cầu đặt ra là mỗi kiến nghị được tiếp nhận phải được theo dõi đến kết quả giải quyết; mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm.

Kết nối dữ liệu, theo dõi kiến nghị trên nền tảng chung

Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Duy Cương cho biết Đề án chuyển đổi số toàn diện đối với hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân hai cấp giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Đề án 79) xác định chuyển đổi số gắn với đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan dân cử trên nền tảng dữ liệu số.

Theo lộ trình, năm 2026 được xác định là năm chuẩn hóa, xây dựng nền tảng, hướng tới đạt Mức 2 (số hóa). Quá trình triển khai thực hiện theo phương châm “dữ liệu đi trước, nền tảng đi cùng, ứng dụng theo sau," khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, phần mềm nghiệp vụ hoạt động riêng lẻ.

Đến ngày 5/11/2026, trong 15 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026, theo kế hoạch của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, có 4 nhiệm vụ hoàn thành, 11 nhiệm vụ đang triển khai đúng tiến độ; không có nhiệm vụ chậm hoặc có nguy cơ chậm tiến độ.

Toàn bộ 24 nhiệm vụ của Đề án được gắn mã thống nhất, xác định rõ đơn vị chủ trì, đầu mối nghiệp vụ, đầu mối kỹ thuật và cơ quan xác nhận kết quả, tạo thuận lợi cho theo dõi, kiểm đếm.

Một kết quả đáng chú ý là Nền tảng điều hành tập trung hai cấp của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân được duy trì, khai thác với phương châm “Một điểm đến cho mọi nhiệm vụ." Nền tảng tích hợp hệ thống tiếp nhận, theo dõi kiến nghị cử tri và phân hệ theo dõi kiến nghị sau giám sát, kết luận chất vấn, giải trình; đồng thời liên thông với hệ thống quản lý văn bản, thư điện tử công vụ và ứng dụng iHanoi.

Việc tích hợp các nội dung này tạo cơ sở để cơ quan dân cử theo dõi công việc trên cùng một hệ thống, đối chiếu giữa kiến nghị với quá trình xử lý và kết quả thực hiện. Đây cũng là điều kiện để tăng tính liên tục của hoạt động giám sát, phục vụ đôn đốc những nội dung còn tồn tại, chậm được giải quyết.

Đến nay, 126/126 Hội đồng Nhân dân xã, phường của Hà Nội đã kết nối với nền tảng điều hành tập trung hai cấp của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; 3.200 đại biểu Hội đồng Nhân dân thuộc 126 đơn vị được cấp tài khoản khai thác, sử dụng. Bảng điều hành kỳ họp số cũng được sử dụng tại các kỳ họp, phiên chất vấn của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Cùng với kết nối nền tảng, Hà Nội đã thống nhất danh mục 24 miền dữ liệu dân cử, bao quát các lĩnh vực như đại biểu, kỳ họp, nghị quyết, giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, kiến nghị cử tri, đơn thư, ngân sách và đầu tư công. Việc chuẩn hóa danh mục là bước chuẩn bị cho kết nối, khai thác dữ liệu thống nhất giữa các đơn vị.

Thành phố đang triển khai thử nghiệm Kho dữ liệu dân cử dùng chung với 5 nhóm dữ liệu ưu tiên, gồm nghị quyết, giám sát, kiến nghị cử tri, thu-chi ngân sách và đầu tư công. Qua rà soát quy trình nghiệp vụ của 5/5 Ban Hội đồng Nhân dân thành phố, 27 chỉ tiêu dữ liệu đã được xác định để phục vụ thử nghiệm.

Đưa các nhóm dữ liệu này vào cùng một kho dùng chung sẽ tạo thêm điều kiện phục vụ thẩm tra, giám sát, nhất là những vấn đề liên quan đến phân bổ nguồn lực và tổ chức thực hiện chính sách. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng cập nhật, tính chính xác và khả năng chia sẻ thông tin giữa các cơ quan.

Theo lộ trình, năm 2027, Hà Nội đặt mục tiêu đưa phiên bản nền của Kho dữ liệu dân cử dùng chung vào vận hành; bảo đảm 90% kỳ họp không giấy, 75% hồ sơ thẩm tra là hồ sơ điện tử và 75% nghị quyết được quản lý, theo dõi trên môi trường số. Thành phố hướng tới xây dựng hệ sinh thái dân cử số, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo nguyên tắc công nghệ hỗ trợ, con người quyết định.

Gắn số hóa với trách nhiệm giải quyết đến cùng

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu. Hà Nội đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách bằng nhiều văn bản, nghị quyết. Yêu cầu đặt ra đối với các sở, ngành và địa phương là chủ động, trách nhiệm, khẩn trương đưa cơ chế, chính sách vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân.

Từ thực tiễn cơ sở, những hạn chế về kết nối, chia sẻ dữ liệu vẫn là vấn đề được cử tri quan tâm. Dữ liệu chuyên ngành chưa được chia sẻ thông suốt, ảnh hưởng đến việc xác thực, tái sử dụng thông tin khi giải quyết thủ tục hành chính. Một số cán bộ còn phải sử dụng nhiều phần mềm, nhập liệu trùng lặp, mất thời gian và nguồn lực.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đối với hoạt động của cơ quan dân cử, những bất cập này đặt ra yêu cầu hoàn thiện nền tảng gắn với quy trình xử lý công việc. Kết nối đầy đủ các đơn vị mới là bước đầu; dữ liệu cần được cập nhật thường xuyên, phục vụ trực tiếp việc tổng hợp kiến nghị, theo dõi trả lời và giám sát kết quả thực hiện.

Về nhân lực, hiện thành phố vẫn còn 8 xã, phường chưa có nhân sự chuyên trách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 86 xã, phường chỉ bố trí được từ 1 đến 2 cán bộ. Các địa phương đề nghị tiếp tục đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Trước thực trạng trên, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố đề xuất ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng, an toàn thông tin, kho dữ liệu dân cử và nền tảng điều hành hai cấp; tăng cường phối hợp với các sở, ngành trong kết nối dữ liệu phục vụ thẩm tra, giám sát.

Đối với Hội đồng Nhân dân xã, phường, người đứng đầu cần trực tiếp chỉ đạo triển khai, duy trì đầu mối phối hợp, sử dụng nền tảng chung trong tổ chức kỳ họp và giải quyết công việc thường xuyên. Dữ liệu phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, bảo đảm thông tin trên hệ thống phản ánh đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Để xử lý những vướng mắc đã được chỉ ra, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố khẩn trương khắc phục bất cập của các nền tảng H-Cabinet, i-Hội đồng Nhân dân; hoàn thiện hệ thống theo dõi kiến nghị cử tri, tổ chức tập huấn cho Hội đồng Nhân dân cấp xã, hoàn thành trong quý I/2027.

Sở Khoa học và Công nghệ được yêu cầu đẩy nhanh kết nối, chia sẻ dữ liệu, khắc phục tình trạng phần mềm thiếu liên thông, nhập liệu trùng lặp. Công an thành phố tiếp tục hướng dẫn các địa phương bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Sở Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm, bố trí nhân lực chuyên trách cấp xã, hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị UBND thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhất là những nội dung đã được kiến nghị nhiều lần, bảo đảm khó khăn thuộc thẩm quyền được giải quyết kịp thời, thực chất. Các nhiệm vụ phải rõ cơ quan chịu trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm và kết quả.

Với hoạt động tiếp nhận kiến nghị cử tri, giá trị của số hóa cần được thể hiện qua khả năng theo dõi, đôn đốc và giải quyết công việc. Khi dữ liệu được kết nối, trách nhiệm được xác định rõ và kết quả được cập nhật thường xuyên, cơ quan dân cử sẽ có thêm cơ sở giám sát việc thực hiện cam kết, đáp ứng tốt hơn những vấn đề người dân đặt ra…/.