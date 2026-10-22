Hà Nội số hóa gần 4,81 triệu thửa đất

Đến ngày 14/10/2026, thành phố Hà Nội đã đưa 4.806.011 thửa đất vào cơ sở dữ liệu đất đai, đạt 99,6% tổng số thửa đất được xác lập trên bản đồ địa chính.

Tính đến hết ngày 14/10, toàn thành phố xác lập 4.826.776 thửa đất trên bản đồ địa chính, tăng 831.502 thửa so với ngày 1/7/2026. Trong số này, 4.806.011 thửa đã được đưa vào cơ sở dữ liệu, tăng 2.701.334 thửa. Đáng chú ý, số thửa đáp ứng tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” đạt 2.810.921, tăng 1.976.746 thửa so với thời điểm đầu tháng 7.

Có 86 xã, phường hoàn thành toàn bộ việc thu thập dữ liệu; 40 xã, phường còn lại đều đạt trên 90%. Kết quả đối soát với dữ liệu dân cư đạt khoảng 4,6 triệu trên tổng số 4,8 triệu thửa đất, tương đương 96%. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hà Nội nằm trong nhóm năm tỉnh, thành phố đạt kết quả thực hiện cao nhất cả nước.

Tuy nhiên, việc hoàn thiện dữ liệu vẫn còn khối lượng đáng kể. Thành phố cần thu thập mới, bổ sung thông tin cho 20.765 thửa đất. Đồng thời, 1.974.325 thửa đã có trong hệ thống phải tiếp tục được làm giàu, làm sạch. Như vậy, tổng số thửa cần tiếp tục xử lý là 1.995.090.

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND các xã, phường đẩy nhanh thu thập, xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu theo bốn tiêu chí đã xác định. Năm tổ công tác tiếp tục hỗ trợ 40 xã, phường chưa hoàn thành thu thập thông tin, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phối hợp lực lượng Công an xác thực, định danh và đồng bộ dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thành phố đồng thời yêu cầu đẩy nhanh việc di trú cơ sở dữ liệu đất đai về Trung tâm dữ liệu dùng chung.

Hà Nội định hướng kết nối dữ liệu qua ứng dụng iHanoi, tạo điều kiện để người dân rà soát thông tin thửa đất và phản ánh những sai sót phát sinh. Sự tham gia của người dân sẽ hỗ trợ quá trình cập nhật, hoàn thiện chất lượng thông tin trong hệ thống.

Khi được chuẩn hóa, dữ liệu đất đai từng bước phục vụ quản lý biến động, giải phóng mặt bằng, quy hoạch và giải quyết thủ tục hành chính. Thành phố hướng đến cắt giảm thành phần hồ sơ, quy trình, thời gian xử lý cho người dân và doanh nghiệp.

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành công việc theo các mốc thời gian được giao, gắn xây dựng cơ sở dữ liệu với quản lý, vận hành và khai thác thực chất. Việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan cũng góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý, sử dụng đất. Đây cũng là cơ sở để nâng hiệu quả phối hợp giữa đơn vị.