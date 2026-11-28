Theo số liệu của Thống kê TP Hà Nội, trong 10 tháng đầu năm 2026, Thủ đô có khoảng 27.800 doanh nghiệp thành lập mới, tương đương cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động cũng lên tới 27.800, tăng 9,7%; số doanh nghiệp giải thể đạt 12.600, tăng 59,2%.

Bình luận về thực trạng này, TS Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (HANOISME) cho rằng, các con số phản ánh hai chiều vận động của môi trường kinh doanh. Bên cạnh dòng doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong duy trì hoạt động. Đặc biệt, số doanh nghiệp giải thể tăng mạnh đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cần phân biệt số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động với số doanh nghiệp giải thể. Số liệu giải thể phản ánh kết quả xử lý trạng thái đăng ký trong kỳ, không đồng nghĩa tất cả doanh nghiệp đều bắt đầu gặp khó khăn hoặc chấm dứt hoạt động trong cùng thời điểm.

Phân tích nguyên nhân khiến số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động ở mức cao, Phó Chủ tịch Thường trực HANOISME cho biết, trước hết do áp lực từ thị trường trong nước và quốc tế. Sức mua, sức tiêu thụ giảm trong nhiều tháng khiến hiệu quả kinh doanh và khả năng duy trì hoạt động của nhiều doanh nghiệp suy yếu.

TS Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HANOISME chia sẻ tại hội nghị đối thoại "Nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa - Thúc đẩy liên liết & Xúc tiến đầu tư vì sự phát triển bền vững của Thủ đô".

Khó khăn về dòng tiền và khả năng tiếp cận vốn cũng là rào cản lớn. Với mức lãi suất vay khoảng 15-16%, doanh nghiệp gần như không còn lợi nhuận. Trong khi đó, khả năng tiếp cận các nguồn vốn phù hợp với năng lực tài chính vẫn hạn chế.

Bên cạnh đó, chi phí kinh doanh cao, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận chính sách hỗ trợ tiếp tục tạo thêm áp lực. Năng lực quản trị của doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn hạn chế; khả năng thích ứng với biến động thị trường, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và cạnh tranh quốc tế chưa cao.

Từ thực tế này, theo ông Mạc Quốc Anh, các lĩnh vực cần ưu tiên hỗ trợ gồm thương mại, bán buôn, dịch vụ quy mô nhỏ và vừa; những ngành đang gặp khó khăn như xây dựng, bất động sản. Đặc biệt, khó khăn của bất động sản còn tác động đến hơn 200 ngành nghề liên quan, từ vật liệu xây dựng, sắt thép, xi măng đến đồ gia dụng, chăn ga gối đệm và dịch vụ giặt là.

Do đó, việc tháo gỡ khó khăn, khơi thông dòng vốn cho lĩnh vực bất động sản có ý nghĩa đối với nhiều ngành kinh tế khác. Ngoài ra, cần quan tâm đến doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, chế biến và chế tạo.

Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, TS Mạc Quốc Anh đề xuất 5 nhóm giải pháp với Trung ương và TP Hà Nội.

Trước hết, cần tiếp tục rà soát, đánh giá và phân nhóm ngành nghề, doanh nghiệp để xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế. Việc phân loại theo trạng thái hoạt động cũng rất cần thiết: doanh nghiệp đang mở rộng cần nâng cao chất lượng và năng lực giao hàng; doanh nghiệp khôi phục hoạt động cần hoàn thiện điều kiện vận hành; doanh nghiệp gặp khó khăn kéo dài cần được tư vấn phương án kinh doanh khả thi và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý.

Thứ hai, cần khơi thông dòng vốn và tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Dù lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã có chỉ đạo giảm lãi suất từ 1-2%, mặt bằng lãi suất vẫn là áp lực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

"Các cơ quan chức năng cần có giải pháp mạnh mẽ để khơi thông dòng vốn và kéo giảm lãi suất vay xuống, bởi mặt bằng lãi suất cao như hiện nay khiến doanh nghiệp chật vật tìm kiếm lợi nhuận", TS Mạc Quốc Anh kiến nghị.

Thứ ba, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường và đơn hàng thông qua các hoạt động kết nối, thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Đây là giải pháp thiết thực giúp mở rộng đầu ra và gia tăng cơ hội kinh doanh.

Thứ tư, tiếp tục giảm chi phí và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Dù Hà Nội đã đạt được những chuyển biến tích cực, việc cải thiện môi trường kinh doanh vẫn cần được duy trì và đẩy mạnh.

Cuối cùng, cần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và quản trị. Các chương trình đào tạo, hỗ trợ dự kiến triển khai trong năm 2027 cần được doanh nghiệp chủ động tiếp cận, tận dụng để cải thiện năng lực quản lý, thích ứng thị trường và phát triển hoạt động kinh doanh.

"Thực tế cho thấy, số lượng doanh nghiệp thành lập mới không phải là thước đo duy nhất phản ánh sức khỏe của nền kinh tế. Khả năng duy trì hoạt động, phục hồi và phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng cần được quan tâm. Vì vậy, chính sách hỗ trợ cần chuyển mạnh theo hướng đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp", ông Mạc Quốc Anh nhấn mạnh.