Hà Nội: Sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ 4 triệu đồng khi sinh

Ngày 28-10, tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND thành phố thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển của thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trình bày tóm tắt dự thảo nghị quyết. Ảnh: Thành Thái Hùng

Theo đó, nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển, cộng tác viên dân số tại thôn, tổ dân phố ở Hà Nội được hưởng thù lao bằng 0,5 lần mức lương cơ sở mỗi tháng. Mức chi này dự kiến áp dụng từ ngày 1-7-2026; phần chênh lệch thù lao trong 6 tháng cuối năm 2026 sẽ được chi trả trong năm 2027.

HĐND thành phố cũng thông qua việc hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi cặp nam, nữ đủ điều kiện kết hôn, cư trú tại Hà Nội và thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Với phụ nữ cư trú trên địa bàn thành phố sinh đủ hai con trước 35 tuổi, mức hỗ trợ là 4 triệu đồng mỗi phụ nữ khi sinh con. Trường hợp đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, người thụ hưởng chỉ nhận mức cao nhất, không nhận đồng thời nhiều khoản hỗ trợ cho cùng một lần sinh.

Để khuyến khích duy trì mức sinh thay thế, dự thảo đề xuất thưởng 30 triệu đồng cho xã, phường có 3 năm liên tục đạt hoặc vượt tỷ lệ 60% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con. Mức thưởng là 60 triệu đồng nếu địa phương duy trì kết quả này trong 5 năm liên tục. Các xã, phường có thành tích tiêu biểu còn có thể được xem xét khen thưởng theo quy định về thi đua, khen thưởng.

Kinh phí thực hiện dự kiến được bảo đảm từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn hợp pháp khác. UBND thành phố được giao tổ chức triển khai, tuyên truyền chính sách; HĐND thành phố giám sát việc thực hiện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp tuyên truyền và tham gia giám sát.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Thành Thái Hùng

Phần quy định về thù lao cộng tác viên dân số, dự kiến có hiệu lực từ 1-7-2026; các nội dung còn lại dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Theo UBND thành phố, công tác dân số Thủ đô đã đạt được những kết quả đáng kể: Quy mô dân số ổn định, tỷ số giới tính khi sinh giảm dần hằng năm; tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chủ động thích ứng với già hóa dân số, chất lượng dân số ngày một nâng cao; các chỉ tiêu về dân số như tỷ lệ sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, khám sức khỏe người cao tuổi, cặp nam nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn tăng dần hằng năm...

Đến năm 2025, quy mô dân số thành phố đạt 8.855.946 người, tỷ số giới tính khi sinh đạt 110 trẻ trai/100 trẻ gái, tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi đạt 91,3%, tỷ lệ tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn đạt 85,1%.