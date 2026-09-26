Hà Nội: Siết xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quanh Hồ Tây

Hồ Tây từ lâu được xác định là điểm đến văn hóa, du lịch trọng điểm, đồng thời là không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, tập thể dục của người dân Thủ đô và du khách.

Dải đường ven hồ có nhiều tiềm năng phát triển các loại hình dịch vụ du lịch, thương mại, văn hóa và thưởng ngoạn cảnh quan. Tuy nhiên, công tác quản lý trật tự đô thị tại khu vực này vẫn đối mặt với không ít áp lực.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin tại một số tuyến đường như Vệ Hồ, Nhật Chiêu, khu vực vỉa hè đối diện Đầm Đông Quảng Bá (gần nhà hàng Phương Nguyên) và khu vực ven hồ thuộc phường Quảng An cũ, tình trạng kinh doanh lấn ra hành lang đi bộ vẫn xuất hiện.

Cùng với đó, ô tô, xe máy dừng đỗ dưới lòng đường, chiếm dụng một phần không gian dành cho người đi bộ. Tại một số thời điểm, người dân và du khách phải đi xuống lòng đường do vỉa hè bị lấn chiếm.

Công tác quản lý trật tự đô thị xung quanh khu vực hồ Tây vẫn đối mặt với không ít áp lực. Trong ảnh là một số khu vực trên phố Vệ Hồ, tình trạng các cửa hàng kinh doanh chiếm dụng dải hành lang an toàn giao thông khiến người đi bộ gần như không còn lối di chuyển, buộc phải đi xuống lòng đường.

Tình trạng ô tô và xe máy của người dân, du khách dừng đỗ dưới lòng đường, vỉa hè trên phố Nhật Chiêu gây ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị.

Người đi bộ gần như không còn lối di chuyển, buộc phải đi xuống lòng đường. Hình ảnh tại khu vực vỉa hè đối diện Đầm Đông Quảng Bá.

Trước thực trạng trên, Công an phường Tây Hồ cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Hồ tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra thực địa.

Bên cạnh đó, tổ công tác liên ngành liên tục duy trì cắm chốt, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cơ sở cố tình chiếm dụng vỉa hè, yêu cầu dọn dẹp toàn bộ vật dụng và ký cam kết không tái phạm.

Trao đổi với Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an phường Tây Hồ cho biết, vẫn còn tình trạng một số hộ kinh doanh thường lợi dụng lúc lực lượng chức năng vắng mặt để kê bàn ghế, đỗ xe tràn ra vỉa hè, lòng đường. Khi thấy xe tuần tra đến thì nhanh chóng thu dọn, nhưng khi lực lượng đi qua lại tiếp tục bày ra.

Theo Công an phường Tây Hồ, để giải quyết tình trạng này, lực lượng đã chuyển sang phương án tuần tra cơ động khép kín địa bàn.

Bên cạnh lực lượng kiểm tra cố định trong giờ hành chính, đơn vị đã thành lập các tổ tuần tra ban đêm, di động liên tục dọc tuyến bờ hồ. Quan điểm chỉ đạo là xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm.

Công an phường Tây Hồ cho biết, với những trường hợp đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn cố tình tái phạm nhiều lần sẽ bị lập hồ sơ đề xuất nâng mức phạt kịch khung.

Công an phường Tây Hồ cũng xác định, việc tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và dừng đỗ phương tiện trái phép là giải pháp cần thiết nhằm giữ vững kỷ cương đô thị, trả lại không gian công cộng thông thoáng cho người dân và du khách.

Công an phường Tây Hồ đã chuyển sang phương án tuần tra cơ động khép kín địa bàn (Ảnh: Công an phường Tây Hồ).

Theo số liệu 9 tháng đầu năm 2026, Công an phường Tây Hồ đã xử phạt 2.193 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Trong đó, hành vi trật tự đô thị là 1.729 trường hợp với tổng số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng. Riêng trong quý III, đã xử phạt 416 trường hợp trật tự đô thị, phạt tiền hơn 350 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Công an phường Tây Hồ cho biết, cùng với việc duy trì thường xuyên các tổ tuần tra ban đêm, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, yêu cầu 100% hộ kinh doanh mặt đường ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về trật tự đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường tiếp nhận hình ảnh, thông tin phản ánh vi phạm từ quần chúng nhân dân qua các kênh tiếp nhận trực tuyến để kịp thời có mặt xử lý.