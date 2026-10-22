Hà Nội siết trách nhiệm, yêu cầu xử lý dứt điểm 258 dự án chậm triển khai

Sáng 22/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan về kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài và tiến độ xử lý các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong số 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai thuộc diện rà soát, thành phố đã có những chuyển biến bước đầu trong việc xử lý, đưa dự án vào thực hiện và loại khỏi danh sách các dự án không còn thuộc diện chậm triển khai.

Cụ thể, có 9 dự án được xác định chấm dứt đầu tư. Trong đó, Sở Tài chính đã quyết định chấm dứt đối với một dự án, tham mưu đề xuất UBND thành phố chấm dứt đối với 7 dự án. Một dự án khác đã có kết luận, kiến nghị của Thanh tra thành phố và được UBND thành phố chấp thuận giao Sở Tài chính tham mưu chấm dứt.

Bên cạnh đó, bốn dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng công trình, được Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất đưa ra khỏi danh sách dự án chậm triển khai.

Đáng chú ý, đến nay có 29 dự án đã khởi công, xây dựng công trình, tăng 12 dự án so với tuần trước. Sau khi cập nhật kết quả xử lý, số dự án trong tổng số 300 dự án cần tiếp tục tập trung tháo gỡ còn 258 dự án.

Đối với 191 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai khác, ngoài danh sách 300 dự án nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính đã chủ trì rà soát, cập nhật thông tin, xác định hướng xử lý và phương án giải quyết đối với 110 dự án, tăng 14 dự án so với tuần trước. Còn 81 dự án đang được các sở tiếp tục rà soát, phân loại để đề xuất phương án xử lý.

Những kết quả trên cho thấy tiến độ rà soát, phân loại và xử lý dự án đã có chuyển biến. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lớn, đòi hỏi thành phố tiếp tục xác định rõ vướng mắc của từng dự án, trách nhiệm của cơ quan giải quyết và nghĩa vụ phối hợp của nhà đầu tư, tránh tình trạng dự án tiếp tục kéo dài do thủ tục chưa được xử lý dứt điểm.

Theo định hướng triển khai thời gian tới, Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố, các sở, ngành và UBND xã, phường tập trung giải quyết thủ tục đối với 258 dự án còn lại trong danh sách 300 dự án theo cơ chế ưu tiên “làn xanh”.

Giám đốc, thủ trưởng các cơ quan gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Thanh tra thành phố và Thuế thành phố chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc, báo cáo định kỳ hằng tuần về kết quả thực hiện.

Các sở, ngành, địa phương phải rà soát, phân loại dự án theo từng nhóm vướng mắc, từng thủ tục cần hoàn thành; trực tiếp làm việc với nhà đầu tư để thông tin, hướng dẫn các thủ tục còn thiếu. Đồng thời, tăng cường giám sát, đôn đốc nhà đầu tư phối hợp hoàn thiện hồ sơ liên quan đến dự án và giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành thủ tục trong tháng 10/2026, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đưa dự án vào sử dụng trước tháng 10/2028.

Đối với các nhà đầu tư không liên hệ thực hiện thủ tục, không phối hợp giải quyết hồ sơ hoặc không thực hiện đúng tiến độ đã cam kết, các sở, ngành được giao phụ trách từng nhóm dự án phải kiên quyết xử lý, tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét chấm dứt dự án, thu hồi theo quy định.

Với 191 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai thuộc nhóm rà soát riêng, thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính khẩn trương cập nhật đầy đủ thông tin đối với 81 dự án còn lại, làm rõ hướng xử lý, phương án giải quyết và thời hạn hoàn thành đối với từng dự án để báo cáo UBND thành phố.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND xã, phường cập nhật thông tin về nguồn gốc đất, hiện trạng và tiến độ thực hiện dự án. Các cơ quan liên quan đồng thời đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, giải quyết thủ tục và công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm hoàn thành các thủ tục trước ngày 15/12.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố, các sở, ngành và xã, phường tiếp tục rà soát, phân loại, đề xuất phương án xử lý cụ thể, bảo đảm hiệu quả thực chất đối với từng dự án chậm triển khai.

Nhấn mạnh việc xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài có ý nghĩa quan trọng trong khai thác nguồn lực, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Thủ đô, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu việc phân công nhiệm vụ phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả công việc. Đối với từng dự án cụ thể, cần phân công cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi, giải quyết công việc hằng ngày, không để tình trạng công việc bị kéo dài do thiếu đầu mối hoặc chưa xác định rõ trách nhiệm.

Ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các sở, ngành tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục triển khai dự án. Trong quá trình thực hiện, Sở Tài chính phải thường xuyên báo cáo rõ số dự án đã xử lý, những dự án còn tồn đọng và khó khăn, vướng mắc cụ thể ở từng trường hợp, từ đó đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời.

Đặc biệt, đối với các dự án đã được giao đất nhưng chưa triển khai thi công, thành phố yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc đang cản trở quá trình thực hiện. Việc rà soát không chỉ dừng ở thống kê tình trạng dự án mà phải xác định được hướng giải quyết, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Đối với các dự án đã có kết luận thanh tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu cơ quan thanh tra thành phố đề xuất phương án xử lý có tính khả thi, phù hợp với thực tế và bảo đảm hiệu quả. Công tác thanh tra cần hướng tới mục tiêu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khẩn trương đưa đất đai vào sử dụng hiệu quả, tránh để nguồn lực tiếp tục bị lãng phí.

Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cụ thể và kiên quyết xử lý những trường hợp không chấp hành, từng bước đưa các dự án tồn đọng trở lại triển khai, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai và đầu tư trên địa bàn thành phố.