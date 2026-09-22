Hà Nội siết tiến độ dự án, không để “có mặt bằng, nhà thầu vẫn chậm”

Chiều 21/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đi kiểm tra thực địa một số công trình, dự án đầu tư hạ tầng quan trọng của thành phố. Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Hoàn tất bàn giao 127 vòm cầu trong tháng 9

Điểm kiểm tra đầu tiên của đoàn công tác là khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên, đoạn Phùng Hưng - Gầm Cầu. Tại đây, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nghe báo cáo về hiện trạng, phương án tiếp nhận và quản lý các vòm dẫn đường sắt.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đỗ Việt Hải, Sở đã rà soát, kiểm đếm 127 vòm dẫn thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, đoạn từ phố Cửa Đông đến ga Long Biên, với tổng giá trị tài sản bàn giao hơn 7,35 tỷ đồng. Sở đề xuất được giao tiếp nhận, quản lý số tài sản này theo quy định.

Các vòm đá đoạn đường dẫn cầu Long Biên thuộc khu gian Hà Nội - Gia Lâm được xây dựng, đưa vào khai thác từ năm 1902, cùng thời điểm với cầu Long Biên. Sau hơn 100 năm khai thác, nhiều vòm đã bị phong hóa, xuất hiện các vết nứt trên đỉnh và thân vòm.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng (thứ ba từ phải sang) cùng Đoàn công tác kiểm tra thực địa tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên. Ảnh: Phạm Linh

Trong giai đoạn 1969 - 1983, ngành đường sắt đã chống né bên trong và gia cố xây bịt 124/126 vòm đá; hai vòm còn lại được gia cố bằng bê tông nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu. Trong giai đoạn 2019 - 2020, UBND quận Hoàn Kiếm trước đây, nay là UBND phường Hoàn Kiếm, cũng đã gia cố tại điểm thành công các vòm số 79 và 83.

Theo phương án, toàn bộ 127 vòm dẫn được đề xuất bàn giao nguyên trạng, gồm kết cấu vòm, không gian bên trong và hành lang an toàn giao thông đường sắt để UBND thành phố tiếp nhận, quản lý.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục, bảo đảm trong tháng 9/2026 hoàn thành việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt để thành phố tiếp nhận, quản lý theo quy định.

Song song với đó, phường Hoàn Kiếm phải tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ các hộ dân liên quan đến dự án. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các phần việc được triển khai đồng bộ, song song; vừa hoàn thành mặt bằng, vừa chủ động các nhiệm vụ cần thiết để dự án có thể triển khai ngay sau khi khởi công.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công dịp 10/10. Vì vậy, các sở, ngành và phường Hoàn Kiếm được yêu cầu tập trung cao độ, chủ động phối hợp, hoàn tất thủ tục, mặt bằng và các công việc liên quan, không để từng phần việc riêng lẻ ảnh hưởng tiến độ chung.

Cầu Tứ Liên có mặt bằng, phải tăng tốc thi công

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu, bên tả ngạn kết hợp đường nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội; đồng thời kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cầu Giang Biên và đường hai đầu cầu phía Phù Đổng.

Đối với cầu Tứ Liên, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%, với 62,51/62,51 ha được tiếp nhận. Các địa phương đang tiếp tục di chuyển hạ tầng kỹ thuật và phá dỡ một số công trình còn lại.

Trên công trường, liên danh nhà thầu đang tổ chức 15 mũi thi công. Một số hạng mục chính đã được triển khai đồng loạt; sản lượng đến nay đạt 1.921,8/9.418 tỷ đồng, tương đương 20,4% giá trị hợp đồng. Dự kiến hết năm 2026, sản lượng đạt khoảng 3.760 tỷ đồng, tương đương 40% hợp đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội, tiến độ các hạng mục cầu chính, cầu thép, cầu dẫn phía Đông Anh và nút giao Trường Sa cơ bản đáp ứng yêu cầu phấn đấu hoàn thành trước APEC 2027. Tuy nhiên, việc di chuyển hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng phần liên quan đến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cần tiếp tục được đẩy nhanh để bảo đảm khớp nối với cầu dẫn phía Nghi Tàm.

Đơn vị thi công báo cáo lãnh đạo TP. Hà Nội về tiến độ dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu. Ảnh: Phạm Linh

Từ thực tế dự án đã hoàn thành toàn bộ mặt bằng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị, địa phương khi đã có mặt bằng phải khẩn trương đôn đốc, tổ chức triển khai thi công; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng nhà thầu hoặc chủ đầu tư triển khai chậm tiến độ.

Các địa phương phải phối hợp, giám sát chặt chẽ với Ban Quản lý dự án, thường xuyên đôn đốc nhà thầu tổ chức thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch UBND thành phố đồng thời yêu cầu đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa và tại các hạng mục thi công trên mặt nước. Giải pháp tổ chức thi công phải được tính toán kỹ, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình.

Khớp nối các dự án, không để phát sinh điểm nghẽn

Cũng tại khu vực này, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cầu Giang Biên và đường hai đầu cầu phía Phù Đổng.

Dự án được đề xuất thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Giang Biên - Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Đại Dương Xanh đề xuất.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,49 km, gồm tuyến chính dài 4,85 km và tuyến nhánh 0,64 km kết nối trực tiếp với cảng thủy nội địa Giang Biên. Điểm đầu kết nối với đường Chu Huy Mân, điểm cuối kết nối khu vực trước nút giao giữa tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Sơ bộ tổng mức đầu tư 8.309,604 tỷ đồng.

Ngày 6/7/2026, UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Tại cuộc họp ngày 7/9/2026, Hội đồng thống nhất sự cần thiết đầu tư, đánh giá dự án phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và cơ bản thống nhất quỹ đất thanh toán do nhà đầu tư đề xuất.

Hội đồng yêu cầu tiếp tục làm rõ sự cần thiết, tính cấp thiết triển khai dự án; phương án kết nối giao thông với các tuyến đường khu vực; hiệu quả kinh tế - xã hội sau đầu tư; đồng thời rà soát tổng mức đầu tư, chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng, dự phòng và các chi phí liên quan.

Đối với các tuyến đường do địa phương làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội lưu ý phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng. Đặc biệt, tuyến đường kết nối qua khu vực Đông Anh, Thư Lâm phải được triển khai đồng bộ với các dự án liên quan, bảo đảm kết nối với tuyến đường sân bay Gia Bình và các tuyến giao thông lớn trong khu vực.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các nhà thầu, nhà đầu tư phát huy năng lực, kinh nghiệm, tập trung nguồn lực tổ chức thi công hiệu quả. Các địa phương, chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án phải tăng cường phối hợp, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để phát sinh điểm nghẽn ảnh hưởng tiến độ chung.

Hơn 14.000 phiếu góp ý quy hoạch sông Hồng Điểm kiểm tra cuối cùng của đoàn công tác là phường Bồ Đề, nơi đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 và phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Sau 15 ngày lấy ý kiến, từ ngày 7 - 21/9/2026, UBND phường Bồ Đề đã tiếp nhận 14.032 phiếu của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và Sở Xây dựng, phường đã ban hành các kế hoạch, thành lập tổ chỉ đạo, tổ công tác; tổ chức hội nghị thông tin và tuyên truyền đến 45 tổ dân phố. Hồ sơ quy hoạch được niêm yết công khai tại 5 địa điểm để người dân nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Toàn bộ ý kiến tiếp nhận sẽ được tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phục vụ nghiên cứu, hoàn thiện các phương án quy hoạch. Tại buổi kiểm tra, ông Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu đầy đủ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trong quá trình điều chỉnh quy hoạch và xây dựng các công trình. Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, các ý kiến của người dân sẽ được nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện phương án, bảo đảm khu vực sông Hồng trở thành một mạch giao thông, không gian quan trọng của Thủ đô. Việc triển khai phải được thực hiện đồng bộ, có chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm kết nối giữa các công trình và hạ tầng. Quá trình thực hiện quy hoạch sẽ có những tác động nhất định đến một số khu dân cư, nhất là những khu vực chưa bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường. Vì vậy, thành phố sẽ tính toán kỹ phương án để khi triển khai, các khu dân cư được chỉnh trang theo hướng khang trang, đồng bộ. Về tái định cư, thành phố sẽ tính toán phương án phù hợp, bảo đảm người dân có điều kiện sống tốt hơn sau khi thực hiện dự án. Trường hợp người dân đang sinh sống trên cùng một mặt bằng, khi chuyển sang khu tái định cư, thành phố sẽ cố gắng bố trí trong cùng khu vực để bảo đảm sự ổn định.