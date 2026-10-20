Hà Nội siết thu dịch vụ tại trường công lập chất lượng cao

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND về quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi dịch vụ theo tiêu chí giáo dục chất lượng cao tại cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027.

Hà Nội quy định mức thu dịch vụ tại trường công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027 (Ảnh: nguồn Trường Mầm non CLC 20/10).

Đối tượng áp dụng gồm trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang theo học tại những cơ sở này; cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, UBND phường, xã cùng tổ chức, cá nhân có liên quan.

Danh mục dịch vụ được quy định theo mức trần riêng cho từng cấp học, gồm ăn uống, bán trú; chăm sóc học sinh ngoài giờ; giáo dục bổ trợ ngoài giờ chính khóa; đưa đón người học và nước uống.

Cụ thể, tiền ăn sáng tối đa 25.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non, tiểu học và 30.000 đồng ở cấp trung học. Tiền ăn trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng ở cấp tiểu học, trung học. Mức thu này đã bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú theo quy định.

Chi phí chăm sóc bán trú tối đa 235.000 đồng/học sinh/tháng ở cả ba cấp mầm non, tiểu học và trung học. Trang thiết bị phục vụ bán trú, gồm công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân, có mức trần 200.000 đồng/học sinh/năm học.

Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em và học sinh ngoài giờ có mức trần 12.000 đồng/học sinh/giờ ở cấp mầm non, tiểu học; mỗi giờ được tính là 60 phút.

Giáo dục bổ trợ ngoài giờ chính khóa, ngoài chương trình bổ sung đã được phê duyệt và do trường trực tiếp thực hiện, có mức trần 15.000 đồng/học sinh/tiết ở cấp tiểu học, trung học. Thời lượng tiết học được tính theo thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định.

Phí đưa đón người học bằng ô tô tối đa 10.000 đồng/học sinh/km. Nước uống có mức trần 16.000 đồng/học sinh/tháng.

Về cơ chế thu và quản lý chi, trường công lập chất lượng cao phải xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể, đồng thời thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch và không vượt mức trần. Mức thu phải được báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc UBND phường, xã theo phân cấp để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Nhà trường không được thu từ người học đối với phần chi phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ, bảo đảm hoặc tính trong học phí chương trình bổ sung theo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội. Nếu một dịch vụ có khoản chi trùng với nội dung đã được ngân sách hoặc học phí chương trình bổ sung bảo đảm, phần chi phí này phải được loại trừ trước khi xác định mức thu.

Nguồn thu phải được sử dụng đúng mục đích, công khai và minh bạch. Trường được tự chủ quyết định khoản chi để cung cấp dịch vụ theo tiêu chí chất lượng cao, bảo đảm tính hợp lý, hợp lệ và phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ; đồng thời thực hiện công tác kế toán theo quy định pháp luật.

Đồng thời, cơ sở giáo dục phải mở sổ kế toán, quản lý chứng từ, hạch toán và theo dõi riêng từng hoạt động để ghi nhận đầy đủ, chính xác doanh thu, phân bổ chi phí. Việc đăng ký, kê khai, nộp thuế và những khoản thu ngân sách khác (nếu có), lập báo cáo tài chính gửi cơ quan quản lý cấp trên và đơn vị liên quan, cũng như công khai tài chính, phải tuân thủ quy định.

Nếu tổng thu từ người học và nguồn thu hợp pháp khác thấp hơn chi phí thực hiện dịch vụ, trường phải bù đắp phần thiếu hụt bằng nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị. Ngân sách nhà nước không cấp bù khoản chênh lệch này.