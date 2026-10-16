Hà Nội siết quy trình đăng kiểm, tăng kiểm tra xe tải trên 7 tấn

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các cơ sở đăng kiểm trên địa bàn thực hiện đầy đủ quy trình kiểm định xe cơ giới. Ảnh: PV.

Theo văn bản số 23321/SXD-VT ngày 15/10/2026, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các cơ sở đăng kiểm duy trì đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, dây chuyền và thiết bị kiểm định; thường xuyên bảo dưỡng, hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị, không sử dụng máy móc không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Các đơn vị phải rà soát, hoàn thiện quy trình kiểm định và chứng nhận cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, đồng thời công khai quy trình để người dân, doanh nghiệp thuận tiện theo dõi.

Đăng kiểm viên phải thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra, không bỏ sót hạng mục hoặc rút ngắn thao tác; việc đánh giá phương tiện căn cứ tình trạng kỹ thuật thực tế và quy định tại QCVN 122:2024/BGTVT.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra ô tô chở người trên 8 chỗ, không kể chỗ ngồi của người lái xe, nhất là xe khách đường dài, xe giường nằm và xe tải có khối lượng trên 7 tấn.

Người đứng đầu cơ sở đăng kiểm chịu trách nhiệm giám sát quy trình, bố trí đủ nhân lực, thiết bị và kịp thời chấn chỉnh sai phạm.

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động, giám sát quy trình kiểm định qua hệ thống camera; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng đăng kiểm và bảo đảm an toàn giao thông.