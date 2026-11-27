Mức lưu lượng phải quan trắc thấp hơn quy định chung

Để triển khai thực hiện Điểm a, Khoản 4m, Điều 30 Luật Thủ đô năm 2026, ngày 15-6-2026, HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết số 61/2026/NQ-HĐND quy định các biện pháp quan trắc về chất thải công nghiệp đối với một số loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Cán bộ Nhà máy Điện rác Sóc Sơn (xã Trung Giã) theo dõi thông số khí thải. Ảnh: Nguyễn Quang

Theo Nghị quyết số 61/2026/NQ-HĐND, đối với nước thải công nghiệp, các cơ sở thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại Phụ lục I phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục khi đạt mức lưu lượng theo quy định. Các thông số quan trắc gồm: Lưu lượng đầu vào và đầu ra, pH (chỉ số đo mức độ axit hoặc kiềm), nhiệt độ, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), COD (nhu cầu oxy hóa học) hoặc TOC (tổng carbon hữu cơ), Amoni, trừ trường hợp loại hình sản xuất không phải kiểm soát Amoni theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải. Các thông số này được ghi trong giấy phép môi trường.

Đáng chú ý, thành phố Hà Nội quy định mức lưu lượng phải quan trắc thấp hơn ngưỡng tương ứng theo quy định của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ. Từ ngày 1-7-2026, mức lưu lượng xả nước thải phải quan trắc tự động, liên tục bằng 0,9 lần ngưỡng chung; từ ngày 1-1-2031, mức này tiếp tục giảm còn 0,8 lần.

Theo Phụ lục I, đối với loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thuộc danh mục chi tiết kèm theo (gồm 13 loại hình), ngưỡng lưu lượng xả nước thải theo quy định chung là từ 500m³/ngày (24 giờ) trở lên. Theo mức áp dụng của thành phố Hà Nội, từ ngày 1-7-2026, các cơ sở có lưu lượng từ 450m³/ngày trở lên thuộc diện phải quan trắc tự động, liên tục; từ ngày 1-1-2031, ngưỡng này giảm xuống còn 400m³/ngày.

Danh mục các loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm phải quan trắc nước thải gồm: Sản xuất thủy tinh; sản xuất kim loại; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy có công đoạn sản xuất bột giấy hoặc sử dụng nguyên liệu tái chế; sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản, phân bón hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật; sản xuất vải, sợi, dệt may có công đoạn nhuộm, giặt mài, nấu sợi; sản xuất da có công đoạn thuộc da...

Đối với bụi, khí thải công nghiệp, Nghị quyết số 61/2026/NQ-HĐND quy định 5 loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (thuộc Phụ lục II) phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục theo từng công trình, thiết bị xử lý, xả bụi, khí thải và mức lưu lượng hoặc công suất tương ứng. Các loại hình như: Sản xuất gang, thép, luyện kim; sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản, phân bón vô cơ và hợp chất nitơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học; tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất... Các thông số quan trắc được xác định theo từng loại thiết bị và ghi trong giấy phép môi trường.

Tổ chức thực hiện theo lộ trình

Nghị quyết số 61/2026/NQ-HĐND cũng quy định, mức lưu lượng hoặc công suất phải quan trắc được điều chỉnh giảm theo lộ trình. Theo đó, từ ngày 1-7-2026, áp dụng bằng 0,9 lần mức tương ứng theo quy định chung; từ ngày 1-1-2031, giảm còn 0,8 lần. Việc xác định ngưỡng được tính theo lưu lượng hoặc công suất thiết kế của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải ghi trong giấy phép môi trường, tương ứng với từng loại công trình, thiết bị.

Đối với yêu cầu áp dụng từ ngày 1-7-2026, các dự án, cơ sở hoạt động trước thời điểm Nghị quyết số 61/2026/NQ-HĐND có hiệu lực phải hoàn thành chậm nhất ngày 30-6-2028. Đối với dự án đầu tư mới, việc hoàn thành phải được thực hiện trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Với yêu cầu áp dụng từ ngày 1-1-2031, các dự án đầu tư mới và cơ sở đang hoạt động phải hoàn thành chậm nhất ngày 31-12-2030 trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải (trừ dự án đầu tư mới có thời điểm vận hành thử nghiệm hoặc vận hành chính thức từ ngày 1-1-2031).

Các cơ sở có trách nhiệm thực hiện đầy đủ yêu cầu về lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục; tiếp nhận, truyền, lưu giữ dữ liệu và quản lý số liệu theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Dữ liệu quan trắc được công khai theo quy định, kết nối, chia sẻ phục vụ công tác quản lý môi trường vùng Thủ đô theo Luật Thủ đô năm 2026.

Tăng cường quản lý chất thải rắn công nghiệp

Để triển khai Nghị quyết số 61/2026/NQ-HĐND đồng bộ, kịp thời, ngày 29-6-2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được giao chủ trì triển khai, rà soát và cập nhật danh sách cơ sở thuộc diện quan trắc; xây dựng quy định quản lý, giám sát và chia sẻ dữ liệu; rà soát giấy phép môi trường, hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật, kết nối dữ liệu, đồng thời nâng cấp hệ thống tiếp nhận, lưu trữ, phân tích và cảnh báo sớm ô nhiễm. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp các đơn vị tăng cường kiểm tra việc lắp đặt, vận hành, truyền dữ liệu, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi can thiệp thiết bị, làm sai lệch số liệu.

Các sở, ngành phối hợp theo chức năng trong hướng dẫn, kiểm tra, bảo đảm kỹ thuật, hạ tầng dữ liệu và kinh phí thực hiện. UBND xã, phường có trách nhiệm tuyên truyền, rà soát cơ sở thuộc diện áp dụng, đôn đốc thực hiện đúng lộ trình, giám sát và kịp thời phản ánh dấu hiệu vi phạm.

Cùng với việc triển khai các yêu cầu quan trắc tự động, liên tục, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 21-9-2026 về tăng cường quản lý chất thải rắn công nghiệp, hoạt động của các cơ sở thu gom, tập kết, tái chế phế liệu trên địa bàn. Kế hoạch đặt mục tiêu quản lý chặt chẽ nguồn phát sinh chất thải rắn công nghiệp, hoạt động thu gom, tập kết, tái chế phế liệu, ngăn chặn tình trạng xả thải không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường; khuyến khích tái sử dụng, tái chế chất thải, biến phế liệu thành nguyên liệu sản xuất, tiết kiệm tài nguyên và hạn chế tối đa lượng chất thải phải xử lý.

Thành phố yêu cầu rà soát tổng thể, thống kê đầy đủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân và các địa điểm đang thu gom, tập kết, phân loại, sơ chế, tái chế phế liệu. Qua rà soát, đánh giá tình trạng pháp lý và hiện trạng hoạt động của từng cơ sở, tập trung vào quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, hoạt động điện lực, sử dụng điện, an toàn lao động và các điều kiện liên quan.

Các cơ sở được phân loại theo mức độ nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, vi phạm phòng cháy, chữa cháy, đất đai, xây dựng, mất an toàn và ảnh hưởng đến khu dân cư. Trên cơ sở đó, xác định các cơ sở cần kiểm tra, xử lý ngay và các cơ sở phải đưa vào diện quản lý thường xuyên; xây dựng lộ trình di dời, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở gây ô nhiễm, vi phạm nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Thành phố cũng yêu cầu tập trung kiểm tra các cơ sở hoạt động trong khu dân cư, sử dụng đất không đúng mục đích, không phù hợp quy hoạch, không bảo đảm điều kiện bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy; các điểm tập kết, đốt, nung, tái chế phế liệu có nguy cơ cháy nổ cao, xả thải hoặc chôn lấp chất thải trái quy định. Đối với cơ sở vi phạm, các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý theo thẩm quyền, yêu cầu khắc phục đầy đủ hậu quả. Những cơ sở không đủ điều kiện hoạt động, hoạt động tại địa điểm không phù hợp, gây ô nhiễm hoặc mất an toàn phải thực hiện biện pháp dừng hoạt động, di dời hoặc xử lý theo quy định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tái phạm, cố tình không chấp hành hoặc có dấu hiệu tội phạm, chuyển cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý.

Cùng với xử lý vi phạm, thành phố chú trọng phòng ngừa cơ sở vi phạm mới phát sinh, không để hình thành các điểm tập kết, tái chế phế liệu tự phát, quy mô lớn trong khu dân cư hoặc tại địa điểm không phù hợp quy hoạch. Các cơ sở đã bị xử lý phải được thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, không để tái phạm hoặc hoạt động trở lại khi chưa đáp ứng yêu cầu.

Có thể thấy, việc ban hành Nghị quyết số 61/2026/NQ-HĐND cùng các kế hoạch triển khai của UBND thành phố Hà Nội thể hiện yêu cầu quản lý môi trường theo hướng chủ động kiểm soát nguồn thải, nâng cao năng lực giám sát, phát hiện sớm nguy cơ ô nhiễm và xử lý vi phạm.

Việc triển khai Nghị quyết số 61/2026/NQ-HĐND có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kiểm soát nguồn thải công nghiệp, nhất là thông qua mở rộng đối tượng quan trắc tự động, liên tục và tăng cường giám sát bằng dữ liệu. Qua đó, thành phố Hà Nội có thêm cơ sở phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm, kịp thời xử lý các vi phạm, hạn chế tác động đến môi trường và sức khỏe người dân, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống trên địa bàn Thủ đô.