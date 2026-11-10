Hà Nội siết quản lý giá, chủ động nguồn hàng thiết yếu phục vụ người dân dịp Tết 2027

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6204/UBND-KT về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026. Trong đó, Thành phố đặt trọng tâm vào việc theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động cân đối cung cầu, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu có nguy cơ tăng giá và bảo đảm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân.

Kiểm soát giá vật liệu xây dựng, vận tải và hàng hóa thiết yếu

Theo chỉ đạo, đối với những nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá bình quân 10 tháng năm 2026 tăng từ 104% trở lên, các sở, ngành liên quan phải thường xuyên cập nhật diễn biến cung cầu, giá cả; phân tích nguyên nhân tăng giá và triển khai giải pháp phù hợp nhằm ổn định mặt bằng giá, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng được giao chủ trì theo dõi tình hình sản xuất, nguồn cung, nhu cầu và biến động giá vật liệu xây dựng; phân tích nguyên nhân tăng giá theo từng chủng loại và kịp thời công bố giá vật liệu theo quy định.

Thành phố yêu cầu triển khai các giải pháp ổn định giá những vật liệu xây dựng chủ yếu như cát, đá, sỏi, đất san lấp; đồng thời kiểm tra, xác minh các trường hợp tăng giá bất thường, làm rõ chênh lệch giữa giá tại mỏ, bãi tập kết và giá giao tại công trình.

Đối với hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và dịch vụ trông giữ phương tiện, các cơ quan chức năng phải tăng cường theo dõi biến động giá, kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá dịch vụ. Các yếu tố chi phí hình thành giá vận tải cũng được rà soát nhằm bảo đảm hoạt động vận chuyển thông suốt, không để thiếu phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao vào cuối năm. Thành phố đồng thời yêu cầu nghiên cứu, đề xuất giải pháp giảm giá cước vận tải hành khách trong 2 tháng cuối năm 2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các tỉnh lân cận bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, tránh xảy ra tình trạng thiếu hụt hoặc tăng giá bất hợp lý. Cùng với đó, tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa địa phương và doanh nghiệp; theo dõi giá thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp và kiểm tra việc niêm yết giá, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm.

Trong lĩnh vực năng lượng, Sở Công Thương được giao theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng dầu hỏa, khí hóa lỏng, điện và xăng dầu trên địa bàn. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu phải bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; hoạt động kinh doanh, phân phối xăng dầu sẽ được tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về giá.

Chủ động nguồn hàng, ngăn chặn đầu cơ và tăng giá dịp Tết

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hà Nội đặt ra là chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Hà Nội siết quản lý giá, chủ động nguồn hàng thiết yếu phục vụ người dân dịp Tết 2027

Các nhóm hàng cần đặc biệt chú trọng gồm lương thực, thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm, rau, củ, quả, thức ăn chăn nuôi và thuốc bảo vệ thực vật. Thành phố yêu cầu triển khai chủ động các chương trình bình ổn thị trường, đồng thời kiểm soát chặt giá bán những mặt hàng có tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) như gạo, thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm, trứng, dầu ăn, đường, sữa, thực phẩm chế biến, phân bón và vật tư nông nghiệp.

Để bảo đảm trật tự thị trường, Công an Thành phố được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương giải tỏa các tụ điểm chợ tạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực chợ đầu mối, chợ truyền thống.

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cũng được tăng cường. Các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá nhằm trục lợi, vi phạm quy định về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm sẽ được tập trung kiểm tra, xử lý.

Đáng chú ý, Thành phố sẽ cấp phép cho xe ô tô chở hàng tiêu dùng, nhu yếu phẩm thiết yếu của các đơn vị theo đề nghị của Sở Công Thương được hoạt động 24/24 giờ tại khu vực nội thành. Giải pháp này nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển, phân phối hàng hóa, góp phần bảo đảm nguồn cung liên tục cho thị trường.

Trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định công khai các khoản thu, chi đầu năm học; đồng thời theo dõi cung cầu, giá sách giáo khoa, thiết bị giáo dục và các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc phạm vi quản lý.

Đối với lĩnh vực y tế, Thành phố yêu cầu kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán thuốc đúng giá niêm yết tại các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập. Việc rà soát phương án điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền phải đánh giá đầy đủ tác động đến CPI và khả năng chi trả của người dân trước khi trình cấp có thẩm quyền. Đặc biệt, nguồn cung thuốc chữa bệnh và vật tư y tế phải được bảo đảm, không để xảy ra thiếu hụt ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Trong lĩnh vực văn hóa, giải trí và du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tăng cường kiểm tra việc niêm yết, bán đúng giá niêm yết tại khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các địa điểm tổ chức sự kiện. Thành phố yêu cầu kiểm soát tình trạng tự ý tăng giá dịch vụ, thu phụ phí trái quy định trong dịp diễn ra sự kiện, lễ hội và các hoạt động văn hóa cuối năm.

Ở cấp cơ sở, UBND các phường, xã phải thường xuyên khảo sát giá tại chợ truyền thống, chợ đầu mối, cửa hàng thực phẩm, siêu thị, đại lý vật liệu xây dựng và các điểm kinh doanh có lượng tiêu thụ lớn. Qua đó, kịp thời phát hiện mặt hàng tăng giá bất thường, xác định nguyên nhân xuất phát từ nguồn cung, chi phí vận chuyển, chi phí đầu vào hay hoạt động kinh doanh của cơ sở phân phối.

Các địa phương cũng có trách nhiệm rà soát doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đủ điều kiện tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2026, đồng thời vận động mở rộng các điểm bán hàng bình ổn tại khu dân cư, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận hàng hóa thiết yếu với mức giá ổn định.

Bên cạnh các giải pháp trên, Hà Nội yêu cầu việc điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá phải được thực hiện thận trọng. Mọi phương án điều chỉnh cần đánh giá đầy đủ sự cần thiết, mức độ và thời điểm thực hiện, bảo đảm phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026.

Thông qua việc tăng cường quản lý giá, chủ động nguồn cung và kiểm soát hoạt động phân phối, Hà Nội hướng tới ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hạn chế những biến động bất lợi về giá trong giai đoạn nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm.