Hà Nội siết quản lý công trường, giảm áp lực ùn tắc giao thông

62 vị trí rào chắn, giao thông nhiều khu vực chịu áp lực

Theo số liệu phối hợp giữa Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội và Sở Xây dựng, tính đến ngày 22/10/2026, toàn thành phố có 11 dự án trọng điểm với 62 vị trí rào chắn phục vụ thi công. Các công trình thuộc nhiều lĩnh vực, từ giao thông đường bộ, đường sắt đô thị đến thoát nước và xử lý nước thải.

Với 62 vị trí rào chắn tại 11 dự án trọng điểm, giao thông Hà Nội đang chịu thêm sức ép.

Đáng chú ý, nhiều vị trí rào chắn nằm trên những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, nhất là trong giờ cao điểm. Khi nhiều công trường cùng thu hẹp mặt đường, nguy cơ ùn tắc càng gia tăng nếu phương án thi công và tổ chức giao thông không được phối hợp chặt chẽ.

Tại khu vực phía Đông thành phố, dự án hầm chui Cổ Linh có 6 vị trí rào chắn trên đường Đàm Quang Trung và đường Cổ Linh để thi công các hạng mục hầm kín, hầm hở, trạm bơm, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và mở rộng mặt đường. Một số đoạn trên đường Đàm Quang Trung dự kiến duy trì rào chắn đến ngày 30/4/2027. Trong khi đó, dự án sửa chữa cầu vượt trung tâm quốc lộ 5 có 4 vị trí rào chắn.

Các dự án xây dựng cầu qua sông Hồng cũng tác động đến giao thông tại nhiều khu vực. Dự án cầu Trần Hưng Đạo có 2 vị trí rào chắn trên đường Trần Khánh Dư và đê Nguyễn Khoái. Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu ảnh hưởng đến đường Âu Cơ, đoạn từ số 17 Âu Cơ đến nút giao Âu Cơ - Nghi Tàm, cùng khu vực đường Trường Sa gần cầu Ngũ Huyện Khê.

Trên tuyến kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, hoạt động thi công ảnh hưởng đến một phần đường Đỗ Mười theo hướng cầu Thanh Trì và một đoạn đường trên cao. Việc mặt đường bị thu hẹp khiến không gian lưu thông giảm, đòi hỏi phương án phân luồng phải phù hợp với tình hình thực tế.

Tại khu vực nội đô, các dự án đường sắt đô thị tiếp tục tạo áp lực lên giao thông trên nhiều tuyến phố như Kim Mã, Cát Linh, Trần Hưng Đạo và Văn Cao.

Cụ thể, dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có các vị trí rào chắn tại khu vực Kim Mã qua nút giao Liễu Giai, khu vực Núi Trúc - Kim Mã, đường Cát Linh gần nút giao Giảng Võ và đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Bình Trọng.

Dự án đường sắt đô thị số 5, đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, có các vị trí thi công trên đường Văn Cao và Đại lộ Thăng Long. Trong khi đó, dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, tập trung rào chắn tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh và nút giao La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ.

Trên Đại lộ Thăng Long, dự án nút giao đường Vành đai 3,5 có các vị trí thi công tại đường Hoàng Tùng, hai đường gom và các phần đường cao tốc. Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá cũng có nhiều vị trí rào chắn trên đường Trần Phú, Trịnh Đình Cửu, khu vực dọc bờ trái sông Lừ, đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài và phố Hà Kế Tấn.

Tại khu vực đầu cầu Thăng Long, phía xã Vĩnh Thanh, dự án lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe có phương án rào chắn 2 làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh, trên chiều dài khoảng 150m. Các phương tiện được tổ chức lưu thông hai chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn xe.

Phạm vi và thời gian rào chắn tại mỗi công trình khác nhau, song điểm chung là đều đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc chiếm dụng mặt đường, bảo đảm an toàn và duy trì khả năng lưu thông trên các tuyến đường lân cận.

Siết phối hợp thi công, hạn chế ùn tắc từ công trường

Trước tình trạng nhiều công trình hạ tầng triển khai đồng thời, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong suốt quá trình thi công.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là chủ động cung cấp thông tin về phạm vi, tiến độ thi công, thời gian rào chắn và phương án tổ chức giao thông để người dân nắm bắt, lựa chọn lộ trình phù hợp.

Đối với những công trình có phạm vi thi công gần nhau hoặc chồng lấn, các đơn vị cần thống nhất phương án triển khai, tránh tình trạng nhiều công trường cùng chiếm dụng mặt đường, khiến không gian lưu thông bị thu hẹp trên diện rộng.

Công tác rà soát, cập nhật tình hình rào chắn và phương án tổ chức giao thông cũng cần được thực hiện thường xuyên. Các đơn vị thi công phải bảo đảm hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường và các điều kiện an toàn giao thông; đồng thời kiểm soát phương tiện ra vào công trường để hạn chế ảnh hưởng đến dòng xe đang lưu thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan theo dõi tình hình tại những khu vực có nguy cơ ùn tắc, kịp thời hướng dẫn, điều tiết phương tiện, đặc biệt trong giờ cao điểm và khi phạm vi rào chắn thay đổi.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn, lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển. Khi đi qua khu vực công trường, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng.

Việc công khai thông tin thi công, phối hợp điều chỉnh phương án rào chắn và tổ chức giao thông được đặt ra nhằm giảm những tác động bất lợi đến việc đi lại, đồng thời hạn chế nguy cơ ùn tắc tại các khu vực có nhiều dự án triển khai cùng lúc.

Hà Nội xử lý 44/51 điểm thường xuyên ùn tắc

Bên cạnh việc kiểm soát ảnh hưởng từ các công trình đang thi công, Hà Nội tiếp tục rà soát, xử lý những điểm nghẽn giao thông trên địa bàn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, trong tổng số 51 điểm thường xuyên ùn tắc được xác định, đến nay đã có 44 điểm được xử lý, còn 7 điểm cần tiếp tục tập trung giải quyết.

Trong năm 2026, giao thông Thủ đô chịu áp lực lớn do lưu lượng phương tiện gia tăng, hạ tầng còn một số bất cập, trong khi nhiều công trình xây dựng, cải tạo và nâng cấp được triển khai đồng thời. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định thêm 287 vị trí có nguy cơ ùn tắc và 128 vị trí có nguy cơ ngập úng.

Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Xây dựng đánh giá nguyên nhân, đề xuất giải pháp, phân công trách nhiệm và xác định thời hạn xử lý đối với từng vị trí.

Qua kiểm tra thực tế, liên ngành thống nhất đưa khu vực tuyến Đào Tấn - Kim Mã - Núi Trúc và khu vực Km192 quốc lộ 1A ra khỏi danh sách các điểm nghẽn giao thông.

Tại khu vực Kim Mã, việc thu gọn rào chắn thi công góp phần mở rộng không gian lưu thông. Còn tại Km192 quốc lộ 1A, các đơn vị điều chỉnh tổ chức giao thông, triển khai giải pháp hạn chế tình trạng dừng, đỗ gây cản trở.

Đối với 7 điểm ùn tắc còn lại, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, phân tích nguyên nhân để đưa ra giải pháp phù hợp. Những vị trí chịu ảnh hưởng bởi rào chắn thi công cần được kiểm soát chặt chẽ về phạm vi chiếm dụng mặt đường, tiến độ thực hiện và phương án phân luồng.

Trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng vẫn đang triển khai, việc nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, công khai thông tin rào chắn và phối hợp điều chỉnh tổ chức giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế phát sinh điểm ùn tắc mới, từng bước cải thiện khả năng lưu thông trên các tuyến đường của Thủ đô.