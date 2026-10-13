Hà Nội siết quản lý cây xanh, hạn chế tối đa chặt hạ, dịch chuyển

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định về quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn thành phố, quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư, khai thác, sử dụng và bảo vệ các không gian xanh, mặt nước.

Theo quy định, Hà Nội sẽ đầu tư phát triển công viên, vườn hoa, vườn ươm, cây xanh và mặt nước; đồng thời khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia trồng, chăm sóc, quản lý, duy trì hệ thống cây xanh.

Trong quá trình phê duyệt dự án đầu tư phát triển đô thị, các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm tiêu chí, chỉ tiêu về diện tích và mật độ đất cây xanh theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trước khi phê duyệt phương án kiến trúc cảnh quan, phải lập phương án bố trí, trồng cây xanh mặt đứng cho công trình, bảo đảm phù hợp với thiết kế đô thị và yêu cầu về cảnh quan.

Hà Nội yêu cầu hạn chế tối đa việc chặt hạ, dịch chuyển, chặt rễ cây xanh hiện hữu. Ảnh: Lê Khánh

Đáng chú ý, quy định mới nhấn mạnh yêu cầu hạn chế tối đa việc chặt hạ, dịch chuyển, chặt rễ cây xanh hiện hữu. Yêu cầu này áp dụng đối với các dự án xây dựng, cải tạo công trình trên vỉa hè, dải phân cách, đảo giao thông; mở rộng đường, vỉa hè, hạ cao độ hè, cắt xén dải phân cách hoặc đấu nối giao thông có liên quan đến hệ thống cây xanh sử dụng công cộng.

Theo đó, chủ đầu tư có trách nhiệm lập và tổ chức thực hiện phương án xử lý cây xanh hiện hữu; đồng thời phối hợp với cơ quan, đơn vị được giao quản lý cây xanh để được hướng dẫn, kiểm tra các biện pháp bảo vệ và thống nhất phương án xử lý trước khi thi công.

Quy định cũng đặt ra yêu cầu tăng khả năng chống ngập trong đầu tư xây dựng công viên, vườn hoa, quảng trường và các khu vực công cộng. Các dự án phải bảo đảm khả năng thấm, lưu giữ nước tại công trình và một phần khu vực xung quanh; xác định cao độ nền phù hợp, tạo điều kiện thu gom, điều tiết, trữ nước, qua đó giảm áp lực cho hệ thống thoát nước và hỗ trợ kiểm soát ngập úng.

Đối với việc lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu tại dải phân cách có cây xanh, thảm cỏ hoặc trong công viên, vườn hoa, đảo giao thông, đơn vị chủ trì cấp phép phải có ý kiến thống nhất của cơ quan được phân cấp quản lý trước khi thực hiện.

Về phân công trách nhiệm, Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn giúp UBND TP Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về công viên, cây xanh, mặt nước; trực tiếp quản lý các khu vực thuộc danh mục được thành phố giao. UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý các khu vực được phân cấp, trong khi Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi được giao...