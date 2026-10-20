UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định về quản lý công viên, cây xanh và mặt nước trên địa bàn. Đáng chú ý, thành phố công bố danh mục 18 loại cây cấm trồng và 33 loại cây được phép trồng tại đường phố, các khu vực công cộng nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng cảnh quan đô thị.

Theo quy định, danh mục 18 loại cây cấm trồng được xây dựng dựa trên các tiêu chí về an toàn sức khỏe, nguy cơ gây mất an toàn và vệ sinh môi trường.

Hà Nội siết quản lý cây xanh, cấm trồng 18 loại cây tiềm ẩn rủi ro.

Trong đó, nhóm cây chứa độc tố gồm trúc đào, thông thiên, bã đậu, bồ hòn, mã tiền, tỏi độc, ô đầu và cô ca cảnh. Đây là những loại cây có thể tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe con người nếu tiếp xúc hoặc sử dụng không đúng cách.

Nhóm cây có nhiều gai sắc nhọn gồm bồ kết, me keo, xirô và sưng Nam Bộ. Bên cạnh đó, các loại cây có cành giòn, dễ gãy đổ hoặc có quả rụng gây mất vệ sinh đường phố như trứng cá, dướng, dâu da, cao su, bông gòn và lòng mức cũng nằm trong danh mục cấm trồng.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội đưa ra danh mục 33 loại cây xanh được phép trồng trên đường phố và tại các khu vực công cộng. Danh mục được phân thành các nhóm nhằm đáp ứng yêu cầu về bóng mát, khả năng chống chịu gió bão, giá trị thẩm mỹ và phù hợp với điều kiện đô thị.

Đối với nhóm cây bóng mát chủ đạo, thành phố ưu tiên các loại cây thân gỗ lớn, có tán rộng, bộ rễ phù hợp và khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết. Một số loại cây tiêu biểu gồm sấu, sao đen, nhội, long não, lát hoa, dầu rái và sang lẻ.

Để tạo điểm nhấn cảnh quan, bổ sung màu sắc cho đường phố theo mùa, danh mục còn có nhiều loại cây hoa đẹp như ban trắng, ban tím, bằng lăng, phong linh, chuông vàng, kèn hồng, muồng hoàng yến và phượng vĩ.

Ngoài ra, các loại cây có hương thơm dịu nhẹ như ngọc lan, hoàng lan và giáng hương cũng được lựa chọn nhằm góp phần cải thiện không gian sinh thái, nâng cao chất lượng môi trường sống tại đô thị.

Bên cạnh việc quy định danh mục cây được phép và không được phép trồng, Hà Nội cũng đặt ra các yêu cầu cụ thể về bảo vệ cây xanh.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân không được đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, lột vỏ thân cây hoặc đổ rác, chất độc hại, vật liệu xây dựng vào gốc cây. Các hành vi phóng uế, đun nấu, đốt gốc cây, xây bục, bệ quanh gốc cây cũng bị nghiêm cấm.

Việc treo, gắn biển quảng cáo, biển hiệu và các vật dụng khác lên cây xanh không đúng quy định cũng không được phép. Tương tự, hành vi giăng dây, lắp đặt đèn trang trí khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc chấp thuận, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây, cũng thuộc nhóm hành vi bị cấm.

Quy định đồng thời nghiêm cấm lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất cây xanh, ngăn cản việc trồng cây hoặc không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Các tổ chức, cá nhân vi phạm phải thực hiện biện pháp khắc phục và bồi thường thiệt hại theo quy định.