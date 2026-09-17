Hà Nội 'siết' quản lý bữa ăn bán trú, quy trách nhiệm hiệu trưởng

Ngày 17/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Quyết định số 5066/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố năm học 2026 – 2027;

Đồng thời ban hành Công văn số 4778/UBND-KGVX yêu cầu các đơn vị tăng cường toàn diện công tác bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn học đường.

Động thái này nhằm cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc Công điện số 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm tra đột xuất từ ngày 20/9/2026 đến hết ngày 31/5/2027

Theo Quyết định số 5066/QĐ-UBND, UBND Thành phố thành lập 04 Đoàn kiểm tra liên ngành, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành trọng điểm.

Các Trưởng đoàn gồm: Ông Vũ Cao Cương – Phó Giám đốc Sở Y tế;

Ông Tạ Văn Tường – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Bà Nguyễn Kiều Oanh – Phó Giám đốc Sở Công Thương; Bà Trần Lưu Hoa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

UBND TP. Hà Nội chỉ đạo khẩn cấp, yêu cầu rà soát toàn diện, thành lập 04 đoàn kiểm tra liên ngành với vấn đề ATTP trường học.

Các Phó Trưởng đoàn gồm: Lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, Phòng Chất lượng và phát triển thị trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Chi cục Quản lý thị trường, Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Sở Công Thương), cùng các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Chính trị, tư tưởng và Công tác HSSV; Phòng Giáo dục mầm non) và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Các đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất tại các xã, phường trên địa bàn toàn thành phố xuyên suốt năm học, bắt đầu từ ngày 20/9/2026 đến hết ngày 31/5/2027.

Siết chặt quy trình, truy xuất nguồn gốc qua Hệ thống HanoiCheck

Nhiệm vụ trọng tâm của các đoàn liên ngành là kiểm tra toàn diện quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh:

Hồ sơ và quy trình quản lý: Đánh giá công tác chỉ đạo, lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng; vai trò kiểm tra, giám sát của UBND cấp xã, phường và cơ sở giáo dục đối với các đơn vị cung cấp suất ăn sẵn, dịch vụ nấu ăn, nguồn nguyên liệu thực phẩm, nước uống và sữa học đường.

Thực tế tại cơ sở: Kiểm tra thực tế điều kiện cơ sở vật chất, năng lực cung ứng, quy trình chế biến, đối chiếu giữa hồ sơ cam kết và thực tế vận hành.

Ứng dụng công nghệ: Trọng tâm kiểm tra việc cập nhật, đối chiếu hồ sơ, chứng từ và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố Hà Nội (Hệ thống HanoiCheck).

Xử lý nghiêm vi phạm: Lập biên bản, yêu cầu khắc phục triệt để các tồn tại; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị chuyển cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; tổng hợp báo cáo định kỳ gửi UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm Thành phố.

Phân công rõ trách nhiệm từng khâu, sẵn sàng phương án thay thế

Cùng ngày, tại Công văn số 4778/UBND-KGVX, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác tổ chức bán trú, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị:

Sở Y tế chủ trì phối hợp kiểm tra, đánh giá năng lực thực tế của đơn vị cung ứng, nguồn gốc thực phẩm, định lượng và an toàn thực phẩm; theo dõi chặt chẽ việc khắc phục sau kiểm tra.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp rà soát, hướng dẫn các trường học xây dựng, phê duyệt, công khai thực đơn đảm bảo cân đối năng lượng, dinh dưỡng theo từng lứa tuổi; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc giám sát suất ăn hàng ngày.

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện Hệ thống HanoiCheck; hướng dẫn các đơn vị cập nhật kịp thời dữ liệu về năng lực, công suất phục vụ tối đa của nhà cung cấp và thông tin truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Công an Thành phố chủ động xác minh, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong khâu lựa chọn, cung ứng và chế biến thực phẩm học đường.

UBND các xã, phường nắm chắc số liệu về mô hình tổ chức, công suất thực tế của đơn vị cung cấp suất ăn trên địa bàn. Đặc biệt, chủ động xây dựng phương án dự phòng (nguồn thực phẩm, địa điểm, đơn vị thay thế) để sẵn sàng thay thế ngay khi cơ sở cung cấp hiện tại không đạt chuẩn, kiên quyết không để gián đoạn bữa ăn của học sinh.

Hiệu trưởng các trường học có trách nhiệm tổ chức phê duyệt, công khai, đăng tải thực đơn đầy đủ; kiểm soát chặt chẽ từng khâu tiếp nhận, giao nhận, cân đong định lượng tại bếp ăn và bàn giao suất ăn cho học sinh. Thực đơn và khẩu phần ăn thực tế phải thống nhất tuyệt đối với nội dung đã được công khai đến phụ huynh học sinh.

Việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành với tần suất kiểm tra đột xuất trải dài cả năm học thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong việc chuẩn hóa chất lượng bữa ăn bán trú, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh để học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.