Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) đang phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các đơn vị liên quan tăng cường giám sát tại cảng hàng không nhằm phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ.

CDC Hà Nội đồng thời phối hợp với các trạm y tế xã, phường giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa, da liễu, các cơ sở điều trị ARV, Methadone trên địa bàn thành phố phát hiện các trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh để kịp thời điều tra, khoanh vùng xử lý triệt để không để dịch phát tán, lan rộng mầm bệnh ra cộng đồng.

Đơn vị cũng phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán xác định đối với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Bên cạnh tăng cường giám sát dịch tễ, CDC Hà Nội đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Qua đó, giúp người dân nhận biết các dấu hiệu nghi ngờ, hiểu rõ đường lây truyền và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh.

CDC Hà Nội yêu cầu các trạm y tế xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ đến người dân; chủ động phối hợp với CDC Hà Nội trong điều tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm kịp thời để xác định ca bệnh.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn cũng được yêu cầu rà soát, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị, nhân lực và kinh phí, sẵn sàng tiếp nhận, thu dung và điều trị khi xuất hiện trường hợp mắc bệnh, bảo đảm đáp ứng kịp thời, không để bị động trước các tình huống dịch bệnh.

Để chủ động phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ, CDC Hà Nội khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi diễn biến dịch bệnh từ các nguồn thông tin chính thống. Người dân không hoang mang nhưng tuyệt đối không chủ quan.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như phát ban, nổi mụn nước hoặc mụn mủ, kèm theo sốt, nổi hạch…, cần chủ động tự cách ly, tránh quan hệ tình dục và đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Người dân cần thường xuyên vệ sinh tay, chân, vệ sinh cá nhân, vệ sinh khu vực xung quanh môi trường sống để hạn chế thấp nhất nguy cơ mắc bệnh; tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh đậu mùa khỉ, tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Trong trường hợp nơi ở/nơi làm việc có người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh, cần thông báo cho cơ quan y tế để được tư vấn và xử lý kịp thời, không tự ý điều trị.

Với những người trở về từ vùng có dịch bệnh, cần đến cơ sở y tế khai báo, để có biện pháp theo dõi, cách ly kịp thời khi mắc bệnh…

Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây truyền từ động vật sang người và từ người sang người khi tiếp xúc trực tiếp thông qua những tổn thương da, dịch cơ thể như dịch mủ hoặc máu từ vết thương; tiếp xúc qua giọt bắn đường hô hấp; tiếp xúc với các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh như chăn ga gối đệm, khăn mặt, quần áo…; lây truyền từ mẹ sang con; quan hệ tình dục.

Người mắc bệnh đậu mùa khỉ thường có các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, mệt mỏi và phát ban dạng mụn nước xuất hiện trên mặt, trong miệng hoặc nhiều vị trí khác trên cơ thể. Bệnh có thể tự khỏi sau 2–3 tuần nhưng thường nặng hơn ở trẻ em, phụ nữ có thai và người suy giảm miễn dịch.