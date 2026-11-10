Hà Nội siết kiểm tra, xử lý xe chở vật liệu làm rơi vãi ra đường

Ngày 10/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì cuộc họp của Tổ công tác Ban Thường vụ Thành ủy về giải quyết các điểm nghẽn ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, xem xét dự thảo Quy chế làm việc và Chương trình công tác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì cuộc họp. Ảnh: Phạm Hùng.

Theo dự thảo Chương trình công tác, trong những tháng cuối năm 2026, Tổ công tác tập trung rà soát cơ chế, chính sách và tiến độ các dự án xử lý ô nhiễm, nhất là những dự án chậm hoặc có nguy cơ chậm tiến độ. Năm 2027, các nhiệm vụ được triển khai theo ba nhóm trọng tâm: Quản lý chất lượng không khí, quản lý chất thải rắn và cải thiện môi trường nước.

Đối với vấn đề ô nhiễm không khí, dự thảo đề xuất kiểm soát bụi ngay tại công trình xây dựng và trong quá trình vận chuyển vật liệu; tiếp tục triển khai vùng phát thải thấp, hoàn thiện hệ thống quan trắc không khí.

Thảo luận tại cuộc họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh đề nghị siết quản lý bụi, phế thải từ công trình xây dựng và phương tiện vận chuyển. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang đề xuất lắp đặt camera AI tại các công trình để giám sát phương tiện ra vào, phát hiện vi phạm về vệ sinh môi trường và an toàn lao động. Đồng thời, công khai trên ứng dụng iHanoi kết quả xử lý phản ánh của người dân về tình trạng đổ trộm rác, phế thải.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, ô nhiễm môi trường là một trong 5 điểm nghẽn lớn của Hà Nội cần tập trung giải quyết theo chỉ đạo của Trung ương. Thành phố cần xây dựng kế hoạch với các mốc cụ thể đến năm 2027 và năm 2030, xác định những nhiệm vụ quyết định tiến độ chung để tập trung tháo gỡ.

Đối với bụi xây dựng, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu tất cả công trình, kể cả nhà dân, phải đóng bao vật liệu xây dựng rời và phế thải khi vận chuyển. Chính quyền xã, phường phải tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm và kiên quyết đình chỉ thi công công trình vi phạm, kể cả công trình cấp bách.

Đặc biệt, phải xử lý triệt để tình trạng xe chở cát, sỏi, đất đá che chắn sơ sài, phát tán bụi và làm rơi vãi vật liệu ra đường.

Đối với rác sinh hoạt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu tổ chức các gói thầu có quy mô đủ lớn để lựa chọn đơn vị có năng lực đầu tư phương tiện, thiết bị hiện đại. Thành phố cần chuyển sang sử dụng xe thu gom có cửa nạp bên hông và tay gắp tự động, thay thế xe ép rác nạp phía sau kiểu cũ; đồng thời xóa bỏ các điểm tập kết rác gây mất vệ sinh, mỹ quan đường phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Hùng.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cho biết, quy hoạch về chất thải rắn và nước thải đã bao phủ toàn địa bàn thành phố, khâu then chốt hiện nay là tổ chức thực hiện. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm việc với các địa phương rà soát 126 gói thầu thu gom rác, nghiên cứu gộp các gói thầu nhỏ lẻ để thu hút doanh nghiệp có năng lực.

Về lâu dài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu tính toán công suất xử lý rác đến năm 2045, trên cơ sở dự báo dân số khoảng 20 triệu người và lượng rác phát sinh từ 15.000 - 20.000 tấn/ngày. Mục tiêu trước mắt là chấm dứt chôn lấp rác tươi hằng ngày vào cuối năm 2027, tiến tới đào rác đã chôn lấp để xử lý bằng phương pháp đốt.

Đối với tro bay, thành phố cần khảo sát kinh nghiệm của Trung Quốc về công nghệ xử lý và khả năng tận dụng làm vật liệu xây dựng, báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét.

Về môi trường nước, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải tại các khu đô thị mới và khu vực đô thị lịch sử, thu gom nước thải đưa về Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, báo cáo Thường trực Thành ủy trong quý IV/2026. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các công trình đập dâng bổ sung nước cho các sông nội thành và nghiên cứu quy hoạch hệ thống kênh dẫn nước ngọt trên địa bàn.

Đối với chất lượng không khí, thành phố cần nghiên cứu cơ chế phối hợp liên tỉnh để kiểm soát nguồn phát thải, ưu tiên giảm phát thải tại nguồn; không cấp phép đầu tư mới cho cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, đồng thời xây dựng lộ trình di dời hoặc chuyển đổi công nghệ đối với các cơ sở hiện hữu.