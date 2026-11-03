Hà Nội 'siết' kiểm tra nhà 'siêu mỏng, siêu méo'

Sở Xây dựng Hà Nội mới ban hành Quyết định thành lập 3 tổ công tác kiểm tra, giám sát các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thành phố. Ngoài nhiệm vụ đôn đốc tiến độ, chất lượng thi công, các tổ công tác được giao kiểm tra việc quản lý kiến trúc, trật tự xây dựng tại những khu vực đã giải phóng mặt bằng.

Theo Quyết định, các tổ công tác phải rà soát toàn bộ trường hợp nhà, đất bị cắt xén trong quá trình thực hiện dự án, bao gồm các công trình được chỉnh trang, cải tạo hoặc xây dựng mới sau giải phóng mặt bằng.

Việc kiểm tra được thực hiện với sự phối hợp của chính quyền địa phương, tập trung vào những trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng, có nguy cơ phát sinh công trình không phù hợp quy hoạch, kiến trúc đô thị.

Đặc biệt, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra tại những tuyến đường, tuyến phố mới mở, không để phát sinh nhà "siêu mỏng, siêu méo". UBND các xã, phường có dự án phải thực hiện nghiêm công tác quản lý kiến trúc, trật tự xây dựng theo Quy chế quản lý kiến trúc thành phố.

Đối với những vi phạm không được phát hiện, giải quyết hoặc xử lý kịp thời, các tổ công tác có trách nhiệm đề xuất xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Cùng với việc kiểm soát trật tự xây dựng, Sở Xây dựng phân công 3 tổ công tác phụ trách các nhóm dự án giao thông trọng điểm, gồm 8 cầu vượt sông Hồng, 5 tuyến đường vành đai và 12 công trình giao thông khác.

Các tổ công tác có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra tại hiện trường, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, tổ công tác phải lập biên bản, xử lý theo thẩm quyền và theo dõi việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng để kiến nghị UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.