Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương triển khai các biện pháp hạn chế phát tán bụi, khí thải gây ô nhiễm không khí trong quá trình phá dỡ, giải phóng mặt bằng và thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Nhiều công trường đang thi công ở Hà Nội gây nguy cơ ô nhiễm bụi, ảnh hưởng tới người dân.

Theo đó, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu phải rà soát, xây dựng phương án kiểm soát bụi riêng cho từng công trình; phân công cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện trong suốt quá trình thi công.

Các biện pháp bảo vệ môi trường phải được kiểm tra trước khi triển khai những công việc có nguy cơ gây ô nhiễm.

Sở Xây dựng yêu cầu hạn chế chấp thuận biện pháp thi công đào hở, thi công dàn trải trên diện rộng và không tổ chức thi công trong giờ cao điểm.

Khu vực xung quanh công trường phải bố trí người và phương tiện thường xuyên vệ sinh, thu dọn bùn đất, phế thải, không để ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động của trường học, bệnh viện, cơ quan, công trình công cộng lân cận.

Đối với công trình xây dựng nhiều tầng, chủ đầu tư phải bố trí lưới chắn bụi bao quanh chu vi công trình.

Vật liệu rời như cát, đá, xi măng khi tập kết trên các tầng phải được che phủ bằng bạt; thường xuyên vệ sinh mặt bằng và các tầng để hạn chế bụi phát tán.

Các công trường phải triển khai những biện pháp như che chắn phù hợp, phủ kín vật liệu rời, làm cứng và duy trì vệ sinh đường nội bộ, lối ra vào; phun sương, tưới nước dập bụi tại nguồn phát sinh.

Hoạt động cắt, khoan, phá dỡ phải có thiết bị hút bụi hoặc làm ẩm tại vị trí thi công. Phế thải từ trên cao phải được vận chuyển bằng thiết bị, ống kín hoặc biện pháp bao che phù hợp, không được đổ, ném tự do.

Đáng chú ý, đối với các công trình lớn có diện tích trên 1ha và công trình có nguy cơ ô nhiễm cao, Sở Xây dựng yêu cầu 100% công trình lớn thực hiện giám sát bụi bằng cảm biến, camera, trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc giải pháp công nghệ phù hợp. Dữ liệu giám sát phải được kết nối với công an và UBND xã, phường để phục vụ kiểm tra.

Việc kiểm soát phương tiện vận chuyển vật liệu, đất, phế thải cũng được yêu cầu thực hiện chặt chẽ. Chủ đầu tư, nhà thầu phải lập nhật ký xe gắn với biển số, đơn vị vận tải, thời gian ra vào, loại vật liệu và kết quả kiểm tra, rửa xe.

Xe ra khỏi công trường phải được làm sạch bánh, gầm và thân xe, không để bùn đất rơi vãi ra đường. Camera tại các cổng ra vào công trình phải lưu trữ dữ liệu tối thiểu 30 ngày.

Đối với hàng rào công trường xây dựng nhà cao tầng, khu đô thị, văn bản yêu cầu chiều cao tối thiểu 3m, có tường bao cao tối thiểu 40cm, bảo đảm ổn định trong suốt quá trình thi công.

Xung quanh công trường phải lắp hệ thống phun sương dập bụi và camera giám sát, lưu trữ dữ liệu tối thiểu 30 ngày.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư xem xét thay thế các thiết bị cũ, có mức phát thải cao; ưu tiên sử dụng máy móc, trang thiết bị điện, năng lượng xanh, ít phát thải đối với các dự án đầu tư công. Trường hợp nhà thầu không có phương án bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu, có thể bị đình chỉ thi công nếu cần thiết. UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm bụi trên địa bàn quản lý.