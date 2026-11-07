Hà Nội siết giám sát nguồn thực phẩm vào trường học

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội ngày 7/11, sau phản ánh về chất lượng thịt lợn đưa vào bếp ăn Trường Mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt), địa phương đã lấy mẫu gửi kiểm nghiệm, đồng thời triển khai các biện pháp chấn chỉnh, tăng cường giám sát hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú.

Đơn vị cung ứng thực phẩm mới bắt đầu hoạt động tại Trường Mầm non Phương Liệt từ ngày 6/11 (Ảnh: UBND phường Phương Liệt).

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm địa phương đã lấy, niêm phong 150 gram thịt lợn, gửi về Viện Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu.

Trong quá trình này có sự chứng kiến của Ban giám hiệu nhà trường, đại diện doanh nghiệp cung cấp thực phẩm và phụ huynh học sinh nhằm bảo đảm khách quan, minh bạch. Hiện, các bên đang chờ kết quả để có căn cứ làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 4/11, khi một số phụ huynh phát hiện thịt lợn có dấu hiệu khác thường trong quá trình giao nhận thực phẩm. Theo phản ánh, phần thịt nạc có màu tái, mềm nhũn, bở; khi dùng tay ấn vào dễ bị lõm, không có độ đàn hồi như thịt thông thường. Phụ huynh đề nghị lập biên bản và yêu cầu đổi thực phẩm. Kết quả kiểm tra nhanh ban đầu đối với mẫu thịt hôm đó chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Ngày 5/11, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của trường tiếp tục phát hiện thịt lợn do doanh nghiệp chuyển đến có dấu hiệu khác thường qua quan sát trực quan. Nhà trường đã từ chối tiếp nhận, không đưa số thực phẩm này vào chế biến. Theo UBND phường Phương Liệt, phía cung cấp sau đó chuyển thực phẩm mới đến thay thế ngay đầu giờ sáng, nên bữa ăn bán trú trong ngày vẫn diễn ra bình thường.

Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh, nhà trường tổ chức họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh và đại diện phụ huynh các lớp. Tại cuộc họp, phụ huynh đề nghị ngừng sử dụng thực phẩm của doanh nghiệp hiện tại, đồng thời lựa chọn nhà cung cấp khác.

Trên cơ sở làm việc với các bên liên quan, UBND phường Phương Liệt thống nhất dừng hợp đồng với doanh nghiệp cũ. Nhà trường đã chuyển sang sử dụng thực phẩm từ đơn vị mới.

Ngày 6/11, hoạt động bán trú tại trường diễn ra bình thường. Qua kiểm tra một số khâu tổ chức bữa ăn, đoàn công tác của Sở GD&ĐT Hà Nội ghi nhận quy trình được thực hiện đúng quy định tại thời điểm kiểm tra, có sự tham gia giám sát của các bên liên quan, trong đó có phụ huynh học sinh.

Để tiếp tục bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND phường Phương Liệt tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục; công khai nguồn cung thực phẩm và quy trình tổ chức bữa ăn; phát huy vai trò giám sát của phụ huynh, kịp thời tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản ánh.

Theo thống kê, Hà Nội có 3.946 cơ sở giáo dục, trong đó 3.388 cơ sở tổ chức bữa ăn bán trú. Ở cấp mầm non, có 2.237 trong tổng số 2.316 cơ sở tổ chức bán trú; cấp tiểu học là 773 trong tổng số 838 cơ sở. Trong số các cơ sở tổ chức bán trú, 2.781 cơ sở tổ chức nấu ăn tại trường. Cụ thể, 2.364 cơ sở tự tổ chức nấu ăn, 417 cơ sở thuê đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn ngay tại bếp trường. Ngoài ra, 607 cơ sở sử dụng suất ăn chế biến sẵn từ bên ngoài.