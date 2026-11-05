Hà Nội siết điều kiện an toàn dạy học sau vụ cháy ở Trường THCS Kim Liên

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 5/11, vụ cháy xảy ra tại khu nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên. Do trường đang xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, toàn bộ học sinh được bố trí học tại khu nhà tạm này.

Lực lượng chức năng huy động xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa tại Trường THCS Kim Liên (Ảnh: nguồn Công an TP Hà Nội).

Sau vụ việc xảy ra, chiều cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát điều kiện an toàn trường học, tập trung vào hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Theo đó, hoạt động dạy học chỉ được tổ chức tại những địa điểm đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn; tuyệt đối không bố trí học sinh ở nơi chưa bảo đảm điều kiện.

Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh, tập trung phổ biến quy định pháp luật, kiến thức và kỹ năng về an toàn trường học, PCCC đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Nội dung, hình thức triển khai phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị và đặc điểm từng cấp học.

Trọng tâm là nâng cao trách nhiệm, ý thức chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nguy cơ cháy, nổ; tránh tâm lý chủ quan khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện.

Song song với hoạt động tuyên truyền, kỹ năng thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cần được hướng dẫn cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Khẩu hiệu về PCCC và CNCH cũng phải được bố trí tại những vị trí phù hợp, dễ quan sát.

Việc rà soát điều kiện an ninh, an toàn cần bao quát cơ sở vật chất và toàn bộ hệ thống PCCC. Những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cần được chú ý gồm hệ thống điện, bếp ăn, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, kho, thư viện, phòng học và các phòng chức năng.

Cách bố trí trang thiết bị, vật tư và các chất dễ cháy cũng cần được xem xét. Hành lang, cầu thang, lối đi và cửa thoát nạn phải luôn thông thoáng, không bị che chắn hoặc cản trở. Bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, đèn chiếu sáng sự cố và biển chỉ dẫn thoát nạn cần được kiểm tra thực tế, bảo đảm hoạt động tốt và sẵn sàng sử dụng khi xảy ra sự cố.

Cùng với đó, phương án chữa cháy, CNCH phải được xây dựng, rà soát và hoàn thiện, bảo đảm khả năng ứng phó kịp thời với tình huống khẩn cấp, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Tại những cơ sở đang xây dựng, cải tạo công trình hoặc phải bố trí địa điểm học nhờ, học tạm, điều kiện an toàn cần được đánh giá trước khi tổ chức dạy học. Chỉ những địa điểm đáp ứng đầy đủ yêu cầu mới được đưa vào sử dụng.

Riêng khu vực thi công trong khuôn viên trường phải có rào chắn, phân cách rõ ràng với nơi học tập. Nhà trường cần thiết lập lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận khu vực đang xây dựng.

UBND các phường, xã chủ trì, phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan kiểm tra trực tiếp điều kiện an toàn PCCC tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý. Qua kiểm tra, những tồn tại, thiếu sót phải được phát hiện và yêu cầu khắc phục kịp thời, không để nguy cơ mất an toàn ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.