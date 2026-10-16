Hà Nội siết đăng kiểm, tăng kiểm tra xe khách và xe tải trên 7 tấn

Trước yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các trung tâm đăng kiểm siết chặt quy trình kiểm tra, đặc biệt với xe khách và xe tải trên 7 tấn. Cùng với tăng cường giám sát qua camera, các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm nhằm ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn khi phương tiện lưu thông.

Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 23321/SXD-VT về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Văn bản do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đào Duy Phong ký, yêu cầu các cơ sở đăng kiểm thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn, khắc phục nguy cơ sai sót và bảo đảm kết quả kiểm định chính xác.

Theo đó, các cơ sở đăng kiểm phải duy trì đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, dây chuyền và thiết bị kiểm tra, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 103:2024/BGTVT.

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải được kiểm tra, bảo dưỡng và hiệu chuẩn định kỳ. Những thiết bị không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật hoặc có sai lệch ảnh hưởng đến kết quả kiểm định không được đưa vào sử dụng.

Các đơn vị cũng phải rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ về kiểm định, chứng nhận cải tạo xe cơ giới và xe máy chuyên dùng. Quy trình cần được niêm yết công khai tại vị trí dễ quan sát để người dân, doanh nghiệp thuận tiện theo dõi.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu đăng kiểm viên thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục kiểm định, không tự ý cắt giảm công đoạn, bỏ sót hạng mục hoặc rút ngắn thao tác kiểm tra.

Việc đánh giá tình trạng kỹ thuật và mức độ hư hỏng của phương tiện phải tuân thủ quy định tại QCVN 122:2024/BGTVT, bảo đảm kết quả phản ánh đúng tình trạng thực tế của xe.

Đặc biệt, các cơ sở đăng kiểm phải tăng cường kiểm tra đối với nhóm phương tiện có nguy cơ mất an toàn cao, gồm ô tô chở người trên 8 chỗ, không kể người lái; xe khách đường dài, xe khách giường nằm và xe tải có khối lượng trên 7 tấn.

Việc kiểm tra phải bảo đảm đầy đủ các hạng mục theo quy định, không để áp lực tiến độ ảnh hưởng đến chất lượng kiểm định và an toàn kỹ thuật của phương tiện khi tham gia giao thông.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu người đứng đầu các cơ sở đăng kiểm nâng cao trách nhiệm trong tổ chức, điều hành hoạt động chuyên môn; phân công nhiệm vụ phù hợp, bảo đảm đủ nhân lực và điều kiện vận hành.

Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai sót. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm định tại đơn vị, không để xảy ra tình trạng thực hiện không đầy đủ quy trình hoặc vi phạm yêu cầu chuyên môn.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tăng cường kiểm tra trực tiếp việc duy trì các điều kiện hoạt động tại cơ sở đăng kiểm, kết hợp giám sát trực tuyến thông qua hệ thống camera.

Các hành vi vi phạm trong tổ chức và thực hiện kiểm định sẽ bị xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Việc siết chặt hoạt động đăng kiểm không chỉ góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra phương tiện mà còn tăng cường trách nhiệm của các trung tâm đăng kiểm và đội ngũ đăng kiểm viên. Qua đó, Hà Nội hướng tới kiểm soát tốt hơn nguy cơ mất an toàn kỹ thuật, nhất là đối với xe khách và xe tải trọng lớn, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.