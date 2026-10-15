Hà Nội siết đăng kiểm, tăng kiểm tra xe khách giường nằm và xe tải trên 7 tấn

Không bỏ sót hạng mục, không rút ngắn quy trình

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 23321 ngày 15/10 về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố, nhằm hạn chế sai sót trong quá trình kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật phương tiện.

Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Ảnh minh hoạ.

Theo yêu cầu của Sở, các cơ sở đăng kiểm phải duy trì cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, thiết bị và dụng cụ kiểm tra hoạt động ổn định, chính xác, đáp ứng quy định. Công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chuẩn thiết bị phải được thực hiện thường xuyên; tuyệt đối không sử dụng thiết bị, dụng cụ không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật hoặc có sai lệch ảnh hưởng đến kết quả kiểm định.

Các đơn vị cũng phải rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ về kiểm định, chứng nhận cải tạo xe cơ giới và xe máy chuyên dùng, đồng thời niêm yết công khai tại vị trí dễ quan sát để người dân, doanh nghiệp thuận tiện tra cứu.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là các cơ sở đăng kiểm phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, hạng mục và phương pháp kiểm tra theo quy định. Việc bỏ bớt công đoạn, bỏ sót hạng mục hoặc rút ngắn thao tác kiểm tra đều không được phép.

Đăng kiểm viên phải đánh giá phương tiện dựa trên tình trạng kỹ thuật thực tế, đối chiếu đúng yêu cầu kỹ thuật và mức độ khiếm khuyết, hư hỏng theo QCVN 122:2024/BGTVT.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra đối với ô tô chở người trên 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, đặc biệt là xe khách đường dài, xe khách giường nằm và xe tải có khối lượng trên 7 tấn.

Việc kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng kỹ thuật của các phương tiện thuộc nhóm này là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong yêu cầu chấn chỉnh hoạt động đăng kiểm trên địa bàn thành phố.

Tăng giám sát, xử lý nghiêm sai phạm trong đăng kiểm

Để nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu người đứng đầu các cơ sở đăng kiểm quán triệt đăng kiểm viên tuân thủ nghiêm quy trình, công đoạn và nội dung kiểm định đối với từng loại phương tiện; đồng thời bố trí đủ nhân lực, thiết bị và cơ sở vật chất theo yêu cầu.

Các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của đăng kiểm viên, kịp thời chấn chỉnh những trường hợp thực hiện sai phương pháp kiểm tra, đánh giá không đúng khiếm khuyết, hư hỏng hoặc đưa ra kết luận không phù hợp với kết quả kiểm tra.

Người đứng đầu cơ sở đăng kiểm chịu trách nhiệm về việc tổ chức hoạt động kiểm định tại đơn vị, đồng thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện vi phạm.

Về phía cơ quan quản lý, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ tăng cường kiểm tra việc duy trì điều kiện hoạt động và tổ chức kiểm định trên dây chuyền tại các cơ sở đăng kiểm, kết hợp giám sát quy trình thông qua hệ thống camera. Các vi phạm trong tổ chức, thực hiện công tác kiểm định sẽ bị xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Theo ông Đào Duy Phong, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đăng kiểm góp phần bảo đảm phương tiện lưu thông đáp ứng yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cơ sở đăng kiểm và đăng kiểm viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Qua đó, thành phố hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ đăng kiểm, phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông do phương tiện không bảo đảm điều kiện kỹ thuật, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.