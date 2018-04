Hà Nội: Siết chặt quản lý buôn bán, sử dụng pháo trái phép

Ban Chỉ đạo 389/TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 13/BCĐ/TP-CQTT yêu cầu các sở, ngành thành viên và quận, huyện, thị xã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 2122/VPCP-NC ngày 7/3/2018 về tình trạng buôn bán, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán.

Ảnh minh họa

Theo đó, Công an thành phố: Xây dựng và triển khai các phương án phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực tổ chức lễ hội, điểm di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh trong dịp lễ, Tết, các sự kiện lớn trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ vật liệu nổ và pháo các loại. Chỉ đạo cơ quan điều tra chủ động phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố tiến hành điều tra, truy tố, xét xử lưu động các đối tượng có hành vi vi phạm về sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, sử dụng pháo nổ, thuốc pháo trái phép để giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Sở Công Thương: Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thành phố, công an các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tuyến giao thông, phương tiện vận chuyển hàng hóa, các cơ sở kinh doanh để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ vật liệu nổ, pháo nổ. Tham mưu Ban Chỉ đạo 389/TP chỉ đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/TP, Ban Chỉ đạo 389 quận, huyện, thị xã triển khai tổ chức cho các tổ chức, cá nhân, hộ dân ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ trên địa bàn đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý, mua bán, vận chuyển, tàng trữ vật liệu nổ, pháo nổ.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các cơ quan báo chí, truyền thông của trung ương và Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vật liệu nổ, pháo nổ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc đấu tranh, phòng ngừa; chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm với cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để các đối tượng có cơ hội tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, tập kết vật liệu nổ, pháo nổ.

Ban Chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị xã: Tập trung điều tra cơ bản, rà soát các địa bàn quản lý, đối tượng trọng điểm; lên danh sách các hộ kinh doanh, đối tượng nghi vấn hoạt động vận chuyển, buôn bán, tàng trữ vật liệu nổ và pháo trái phép. Mặt khác, chỉ đạo các lực lượng chức năng địa bàn như: Công an, Quản lý thị trường... phối hợp tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, các nhà ga, bến tàu, bến xe, chợ, các cơ sở thu gom vật liệu có nguy cơ cháy, nổ trong các khu dân cư để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm. Tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của phường, xã và vận động người dân trên địa bàn không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, tập kết vật liệu nổ, pháo nổ và những vi phạm về đốt pháo nổ. Giao nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm cho từng Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong việc quản lý các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tàng trữ vật liệu nổ và pháo nổ trên địa bàn quản lý.

T.Quang