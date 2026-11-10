Hà Nội phấn đấu hoàn thành 125 đồ án quy hoạch trong năm 2026. Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu thẩm định chặt chẽ, bảo đảm kết nối hạ tầng giữa các địa phương, đồng thời gắn quy hoạch xây dựng với phát triển kinh tế và sinh kế người dân, tránh những bất cập kéo dài trong quá trình thực hiện.

Chiều 10/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, xem xét tiến độ triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và các nội dung liên quan đến phát triển nhà ở, cải tạo chung cư cũ, quy hoạch khu, cụm công nghiệp và định hướng phát triển khu vực phía Tây thành phố.

Hà Nội siết chất lượng 125 đồ án quy hoạch, tránh nguy cơ quy hoạch treo. Ảnh minh họa: Huy Hùng-TTXVN

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, song phải kiểm soát chặt chất lượng từng đồ án, tránh tình trạng chạy theo số lượng, thời gian mà thiếu tính toán về khả năng thực hiện. Hà Nội đang triển khai lập 125 quy hoạch, gồm 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm, 44 quy hoạch chung xã, 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu khu chức năng.

Đến thời điểm báo cáo, 23 trong tổng số 44 quy hoạch chung xã đã trình hồ sơ thẩm định; 48 trong số 63 quy hoạch phân khu đô thị đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt toàn bộ 125 quy hoạch trong năm 2026.

Trong số này, Hà Nội ưu tiên triển khai 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm, 22 quy hoạch phân khu đô thị thuộc các khu vực động lực phát triển và 44 quy hoạch chung xã. Đối với nhóm quy hoạch chuyên ngành, Sở Xây dựng tổ chức lập 4 quy hoạch về giao thông, cấp nước, cao độ nền và thoát nước, không gian ngầm. Quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lập.

Hiện 4 trong số 5 nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt. Riêng nhiệm vụ Quy hoạch không gian ngầm đang được thẩm định, dự kiến trình UBND thành phố phê duyệt trước ngày 15/11. Cả 5 đồ án quy hoạch chuyên ngành dự kiến được trình phê duyệt trong tháng 12/2026.

Để đáp ứng tiến độ, Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch thẩm định, trình duyệt các đồ án và kiến nghị tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương phối hợp lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với quy hoạch phân khu đô thị. Các sở, ngành liên quan phải bảo đảm thời hạn tham gia ý kiến thẩm định không quá 5 ngày làm việc theo cơ chế ưu tiên xử lý hồ sơ.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong triển khai quy hoạch chung xã. Theo đánh giá của Chủ tịch UBND thành phố, về cơ bản, hồ sơ của cả 44 quy hoạch chung xã đã được chuyển đến Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định. Tuy nhiên, việc hoàn thành hồ sơ mới là bước đầu, chất lượng các đồ án cần tiếp tục được xem xét kỹ lưỡng trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm là nhiệm vụ đặc biệt, chưa có tiền lệ. Nếu quá trình cụ thể hóa thiếu tính toán, thiếu chi tiết hoặc không bảo đảm tầm nhìn dài hạn, những bất cập có thể kéo dài, thậm chí dẫn đến tình trạng quy hoạch treo, ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương.

Đối với quy hoạch chung xã, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức thẩm định theo nhóm các xã có vị trí liền kề, có mối liên hệ về không gian phát triển. Việc xem xét đồng bộ nhằm bảo đảm khả năng kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật giữa các địa bàn, tránh tình trạng mỗi địa phương xây dựng một phương án riêng, thiếu thống nhất với khu vực xung quanh.

Với các quy hoạch phân khu đô thị, thành phố yêu cầu kế thừa những nội dung còn phù hợp của các đồ án đã có, đồng thời cập nhật các định hướng phát triển mới. Công tác thẩm định cần gắn với các cực và khu vực phát triển, thay vì chia tách thành những đồ án riêng lẻ.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố chỉ ra hạn chế trong một số đồ án quy hoạch phân khu khi nội dung chủ yếu tập trung bố trí nhà ở, nhà ở xã hội và cơ cấu sử dụng đất, nhưng chưa làm rõ định hướng phát triển ngành nghề, hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh kế của người dân.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, nếu quy hoạch chỉ xác định các khu chức năng xây dựng mà thiếu định hướng kinh tế - xã hội, chính quyền địa phương sẽ gặp khó khăn khi tổ chức thực hiện, khai thác tiềm năng và huy động nguồn lực phát triển. Vì vậy, các sở, ngành và địa phương phải nghiên cứu kỹ điều kiện thực tế, xác định mô hình phát triển phù hợp, những ngành nghề có lợi thế và khả năng tạo việc làm, thu nhập cho người dân. Đối với các địa bàn có đặc thù riêng hoặc đang thay đổi định hướng phát triển, cần kết hợp quy hoạch xây dựng với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương làm rõ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mô hình tăng trưởng tại những khu vực có yêu cầu phát triển cao. Đồng thời, Sở Xây dựng phải phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động đội ngũ cán bộ chuyên môn tập trung thẩm định, bảo đảm tiến độ và chất lượng các đồ án.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch trong năm 2026, nhưng kết quả thực hiện phải được đánh giá bằng chất lượng thực chất, tính đồng bộ và khả năng triển khai của các đồ án, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng hồ sơ được lập và trình phê duyệt./.