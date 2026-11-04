Hà Nội: Siết chặt kiểm soát thuốc lá điện tử từ không gian mạng đến các cửa hàng bán lẻ

Ngày 30/11/2024, Quốc hội ban hành Nghị quyết 173/2024/QH15 thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các chất gây nghiện từ năm 2025. Qua đó, hoạt động kinh doanh công khai đã giảm mạnh.

Tuy nhiên, các đối tượng chuyển sang lén lút phục vụ khách hàng và lợi dụng ứng dụng giao hàng công nghệ (Grab, ShopeeFood, Lalamove...). Hàng hóa được xé lẻ cất giấu tại chung cư, phòng trọ; ngụy trang thành đồ dùng học tập (hộp bút, chì màu), đồ chơi, thỏi son, bình nước; đồng thời tuyển học sinh, sinh viên làm "cộng tác viên" bán hàng trong trường học, quán bar, karaoke. Đáng lo ngại, nhiều loại tinh dầu bị nghi ngờ phối trộn ma túy tổng hợp, tân dược gây nghiện.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã xử lý 11 vụ việc, nộp ngân sách 172 triệu đồng, thu giữ hơn 800 sản phẩm và hàng trăm lọ tinh dầu. Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng tang vật vi phạm bị thu giữ là 377 lọ tinh dầu, 69 dụng cụ/máy hút, 831 sản phẩm thuốc lá điện tử và chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc xem xét xử lý hình sự.

Một số vụ việc điển hình như: Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng Công an phường Hoàn Kiếm khám xét 01 thùng carton đặt trước số nhà 57 phố Lương Ngọc Quyến, phát hiện và thu giữ 134 sản phẩm thuốc lá điện tử dùng một lần và tinh dầu do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ (ngày 20/01/2026); Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng Công an phường Cửa Nam kiểm tra, thu giữ 371 sản phẩm thuốc lá điện tử tại khu vực trước số nhà 84 Hai Bà Trưng (tháng 3/2026); phát hiện và tạm giữ 182 sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ hợp pháp tại khu vực phường Cửa Nam (09/4/2026)…

Xác định ngăn chặn từ cửa ngõ là giải pháp then chốt, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội tăng cường kiểm tra liên ngành theo kế hoạch Ban Chỉ đạo 389 Thành phố, phối hợp chặt chẽ giữa Quản lý thị trường, Công an, Hải quan và Thuế.

Thời gian tới, Chi cục mở rộng phối hợp với Hải quan trong giám sát sau thông quan đối với bưu kiện ký gửi nghi vấn; đồng thời ký quy chế phối hợp với doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát và giao hàng công nghệ nhằm kiểm soát bưu kiện không rõ nguồn gốc ngay trong khâu lưu thông.

Đặc biệt, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chuyển dịch phương thức giám sát sang môi trường số, phối hợp với An ninh mạng chia sẻ dữ liệu thời gian thực với các sàn thương mại điện tử và đơn vị chuyển phát. Từ tọa độ nghi vấn trên mạng, lực lượng sẽ truy vết ngược dòng tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng để triệt phá tận gốc các tổng kho ẩn danh.

Đồng thời, với phương châm phòng ngừa từ sớm là cốt lõi, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an và chính quyền địa phương kiểm tra khu vực quanh trường học (quán nước, tạp hóa, quán game); yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết không tàng trữ, kinh doanh hay bán tiếp tay thuốc lá điện tử cho học sinh. Lực lượng chức năng phối hợp với ngành giáo dục tuyên truyền nhận diện dạng ngụy trang tinh vi, vận động học sinh trở thành "mắt xích" giám sát chủ động nói "không" với thuốc lá điện tử.