Tưới nước vào bánh xe chở vật liệu xây dựng nhằm giảm bụi. (Ảnh: MINH HẠNH)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, ngày 23/11/2026, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành Văn bản số 26715/SXD-GĐCL, yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung triển khai các giải pháp kiểm soát bụi, khí thải tại công trường xây dựng.

Theo đó, các chủ đầu tư, nhà thầu có trách nhiệm rà soát, xây dựng phương án kiểm soát bụi phù hợp với đặc điểm, quy mô của từng công trình; phân công cụ thể cá nhân chịu trách nhiệm giám sát, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục suốt quá trình thi công.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp kỹ thuật nhằm kiểm soát bụi ngay từ nguồn phát sinh. Đối với công trình nhà cao tầng, phải che chắn kín khu vực thi công bằng lưới dập bụi; vật liệu rời, đất đào và các bãi tập kết phải được che phủ bằng bạt. Các công trường cần tổ chức tưới nước, phun sương dập bụi; sử dụng thiết bị hút bụi hoặc làm ẩm khi thực hiện các hoạt động cắt, khoan, phá dỡ. Đồng thời, hạn chế thi công đào hở trên diện rộng, không tổ chức các hoạt động thi công có nguy cơ gây ô nhiễm vào giờ cao điểm.

Đáng chú ý, đối với các công trình nhà cao tầng, khu đô thị, Sở Xây dựng yêu cầu lắp đặt hàng rào bảo vệ có chiều cao tối thiểu 3m, tường bao chân cao tối thiểu 40cm, kết hợp hệ thống phun sương dập bụi và camera giám sát. Thời gian lưu trữ dữ liệu camera tối thiểu 30 ngày, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết.

Các đơn vị thi công cũng phải bố trí nhân lực thường xuyên thu dọn bùn đất, vật liệu rơi vãi tại khu vực chung quanh công trường; không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân, nhất là tại các khu vực gần trường học, bệnh viện và khu dân cư.

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát môi trường

Một nội dung đáng chú ý tại văn bản là yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát môi trường tại các công trình xây dựng. Theo đó, 100% công trình có quy mô diện tích hơn 1ha và các công trình có nguy cơ gây ô nhiễm cao phải thực hiện giám sát bụi bằng cảm biến, camera và các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Dữ liệu hình ảnh và các chỉ số giám sát tại công trường phải được kết nối trực tiếp, liên tục với hệ thống giám sát của Ủy ban nhân dân và công an cấp xã nơi có công trình. Việc kết nối này nhằm tăng cường khả năng theo dõi, phát hiện sớm các nguy cơ gây ô nhiễm, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Cùng với kiểm soát hoạt động thi công, công tác quản lý phương tiện vận chuyển đất, vật liệu xây dựng và phế thải cũng được siết chặt. Các phương tiện trước khi rời công trường phải bảo đảm thùng xe được che chắn kín, được phun rửa sạch gầm và bánh xe, không để bùn đất, vật liệu rơi vãi ra đường. Nhà thầu có trách nhiệm lập nhật ký theo dõi phương tiện, trong đó ghi nhận biển kiểm soát và đơn vị vận tải. Những phương tiện không bảo đảm yêu cầu vệ sinh môi trường không được phép lưu thông ra khỏi công trường.

Kiên quyết đình chỉ thi công công trình vi phạm

Để bảo đảm các yêu cầu được thực hiện nghiêm túc, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý. Chính quyền cơ sở có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, đối chiếu nhật ký phương tiện với dữ liệu camera tại công trường và hệ thống giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Đối với các nhà thầu không thực hiện đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trường, như không che chắn công trường, không tổ chức phun sương, tưới nước dập bụi hoặc để xảy ra tình trạng chất thải, bùn đất rơi vãi, Sở Xây dựng yêu cầu kiên quyết đình chỉ thi công theo quy định.

Đặc biệt, văn bản nhấn mạnh trách nhiệm của chủ đầu tư và chính quyền địa phương trong công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các công trình xây dựng. Chủ đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm bụi, ô nhiễm môi trường từ các công trình thuộc phạm vi quản lý.

Việc tăng cường kiểm soát bụi, khí thải tại các công trình xây dựng là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp cải thiện chất lượng môi trường không khí. Với các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và trách nhiệm quản lý, thành phố hướng tới nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm ngay tại nguồn, hạn chế phát tán bụi ra môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo đảm chất lượng môi trường sống của người dân Thủ đô.