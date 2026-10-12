Hà Nội siết chặt kiểm định và minh bạch trong chương trình liên kết giáo dục

Trong hệ thống giáo dục hiện nay, các chương trình giáo dục tích hợp và liên kết bổ trợ như Tiếng Anh tăng cường, Toán bằng Tiếng Anh hay Kỹ năng sống... đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa mô hình học tập và nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng giảng dạy và quyền lợi chính đáng của người học, công tác thẩm định chuyên môn cùng cơ chế giám sát vận hành cần phải được thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm túc ngay từ khâu đầu vào cho đến suốt quá trình triển khai.

Năm học 2026-2027, Hà Nội yêu cầu các trường công khai nội dung, mức thu chương trình liên kết và không ép buộc học sinh tham gia.

Đối với chương trình giáo dục tích hợp, việc thẩm định chuyên môn phải được thực hiện trước khi tổ chức. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt chương trình trên cơ sở kết quả thẩm định.

Khi có thay đổi về đối tác, mục tiêu, nội dung, thời lượng, đối tượng học sinh hoặc địa điểm triển khai, nhà trường phải thông báo bằng văn bản đến Sở. Trường hợp điều chỉnh làm thay đổi những nội dung chuyên môn quan trọng, chương trình sau điều chỉnh phải được thẩm định, phê duyệt trước khi thực hiện.

Nếu chấm dứt hoạt động liên kết, cơ sở giáo dục cũng phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do và phương án bảo đảm quyền lợi học sinh.

Ảnh minh họa/MOET

Bên cạnh việc siết chặt chất lượng chuyên môn, vấn đề nâng cao tính minh bạch và bảo đảm nguyên tắc tự nguyện trong nhà trường đang trở thành yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn. Thời gian qua, việc triển khai các chương trình liên kết đã phát sinh không ít bất cập, nhận về nhiều phản hồi trái chiều từ phía phụ huynh. Ranh giới giữa môn học tự nguyện và chính khóa bị mờ nhạt khi nhiều nơi tự ý xếp lịch học bổ trợ chen ngang vào thời khóa biểu chính thức, vô hình trung tạo ra sức ép tâm lý khiến học sinh và gia đình buộc phải tham gia dù không có nhu cầu thực sự.

Để khắc phục triệt để tình trạng này, các cơ sở giáo dục phải nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tự nguyện tuyệt đối, cam kết không ép buộc hay dùng bất kỳ hình thức trực tiếp, gián tiếp nào để gây áp lực lên người học. Đồng thời, nhà trường có trách nhiệm công khai minh bạch toàn bộ thông tin liên quan đến chương trình, bao gồm năng lực pháp lý của đối tác, hồ sơ đội ngũ giáo viên, khung nội dung chi tiết và đặc biệt là các khoản thu tài chính. Việc công khai thông tin không chỉ dừng lại ở thủ tục hành chính, mà là giải pháp cốt lõi nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu nhà trường, đặt hoạt động liên kết dưới sự giám sát trực tiếp của cơ quan quản lý, phụ huynh và toàn xã hội.

Tóm lại, việc siết chặt quy trình thẩm định chuyên môn kết hợp với yêu cầu minh bạch hóa trong tổ chức chính là "mũi nhọn kép" giúp chấn chỉnh những lệch chuẩn trong hoạt động liên kết giáo dục hiện nay. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh và gia đình, mà còn góp phần xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, chất lượng và bền vững.

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