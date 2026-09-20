Hà Nội siết chặt chống hàng lậu - hàng giả những tháng cuối năm

Kiểm tra, xử lý hơn 6.000 vụ buôn lậu, hàng giả trong 8 tháng

Trong bối cảnh hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn Hà Nội tiếp tục phát triển sôi động, lực lượng quản lý thị trường chức năng thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh quyết liệt với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả.

Mặc dù nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, thị trường cơ bản ổn định, song tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm an toàn thực phẩm và các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ sản phẩm nhập lậu tại phường Hoàn Kiếm.

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Trịnh Quang Đức cho biết, phương thức hoạt động của các đối tượng vi phạm đang có xu hướng thay đổi. Ngoài các hình thức kinh doanh truyền thống, nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng bán hàng trực tuyến để tiêu thụ hàng hóa vi phạm. Việc giao dịch, thanh toán và vận chuyển được thực hiện qua nhiều khâu trung gian, khiến quá trình phát hiện, thu thập chứng cứ và xử lý của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn.

Trước thực tế đó, nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, lực lượng chức năng Hà Nội đã tập trung kiểm tra các lĩnh vực, mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao như hàng tiêu dùng, thực phẩm, mỹ phẩm, thiết bị điện tử và hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử. Thông tin từ Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho thấy, trong 8 tháng năm 2026, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã kiểm tra 6.333 vụ, phát hiện xử lý 6.139 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1.780 tỷ đồng.

Trong đó, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra 562 vụ; xử lý 513 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Xử phạt vi phạm hành chính và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 5 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu, buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả gần 3 tỷ đồng.

Công an thành phố Hà Nội kiểm tra xử lý 103 vụ vi phạm (trong đó, khởi tố 4 vụ/4 bị can). Việc chuyển hồ sơ các vụ việc cho cơ quan công an thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng, bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Tăng cường kiểm soát thị trường những tháng cuối năm

Hoạt động thương mại ngày càng đa dạng, phương thức kinh doanh liên tục thay đổi. Hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả có xu hướng dịch chuyển mạnh sang môi trường số. Yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước không chỉ dừng ở việc xử lý vi phạm khi đã phát sinh. Thay vào đó, việc nhận diện sớm nguy cơ, dự báo diễn biến thị trường, theo dõi cung - cầu, giá cả và chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa ngày càng giữ vai trò quan trọng.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết: Một trong những trọng tâm thời gian tới là kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh với hàng nhập lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm về chất lượng và điều kiện kinh doanh. Hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử và môi trường internet tiếp tục nằm trong diện kiểm tra, xử lý vi phạm.

Chi cục cũng phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương rà soát, xử lý các điểm kinh doanh tự phát, "chợ cóc", đồng thời giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng (LPG). Thị trường vàng, bạc, ngoại tệ cũng nằm trong nhóm được tập trung quản lý. Chi cục triển khai các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 12-8-2026 của UBND thành phố Hà Nội về quản lý, ổn định thị trường, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến vàng, bạc, ngoại tệ.

Với hoạt động kinh doanh xăng dầu, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội sẽ chủ động nắm tình hình, theo dõi các dấu hiệu bất thường như thiếu hàng, tăng giá, gián đoạn nguồn cung; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành quy định, góp phần bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Thông tin về hoạt động chống hàng lậu, hàng giả những tháng cuối năm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh cho biết, trong những tháng cuối năm, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND thành phố Hà Nội và Sở Công Thương Hà Nội trong công tác quản lý địa bàn, kiểm tra và kiểm soát thị trường. Trọng tâm kiểm tra sẽ là các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nguy cơ cao phát sinh vi phạm; các lĩnh vực liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các lực lượng chức năng chủ động dự báo, nắm bắt tình hình trong đó tập trung các địa bàn trọng điểm, các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa lớn, các điểm giao nhận chuyển phát hàng hóa; tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; giám sát chặt chẽ các cửa hàng, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm được phát hiện trong thời gian vừa qua.