Hà Nội: Siết an toàn giao thông đối với hoạt động xe buýt sau 2 vụ tai nạn

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, sau khi liên tiếp xảy ra 2 vụ va chạm liên quan đến xe buýt.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe chở rác ngày 22/9.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, ngày 21/9, tại ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ xảy ra va chạm giao thông giữa xe buýt tuyến số 33 và người đi xe máy. Tiếp đó, ngày 22/9, tiếp tục xảy ra vụ va chạm giữa xe buýt tuyến số 64 và xe chở rác trên đường Nam Sơn.

Trước tình hình trên, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố yêu cầu các đơn vị vận tải quán triệt, thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội.

Các đơn vị phải quán triệt đến toàn bộ lái xe chấp hành nghiêm nội quy, quy chế vận hành trên tuyến và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đặc biệt không lái xe khi có nồng độ cồn, không sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi đang lái xe và không hút thuốc trên xe.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được yêu cầu chỉnh trang đoàn phương tiện, bảo đảm xe có chất lượng tốt, sạch sẽ, an toàn; thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ việc kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện theo quy định. Chỉ những phương tiện đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn kỹ thuật mới được đưa vào hoạt động trên tuyến.

Trung tâm cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về nội quy, quy chế hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Phòng Kế hoạch vận hành được giao chỉ đạo các Tổ kiểm tra, giám sát tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp đưa phương tiện không bảo đảm chất lượng vào hoạt động trên các tuyến buýt theo hợp đồng đã ký.