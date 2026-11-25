Thông tin được nêu trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Thành phố đặt mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện, hiện đại, hội nhập quốc tế, gắn với y tế, khoa học công nghệ, văn hóa và phát triển con người.

Theo kế hoạch, mạng lưới trường lớp sẽ được sắp xếp hợp lý, ưu tiên kiên cố hóa và hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đồng thời góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đến năm 2030, giáo dục Hà Nội hướng tới tiệm cận trình độ tiên tiến của khu vực và quốc tế. Thành phố cũng đặt mục tiêu tăng cường liên thông giữa giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, đại học và doanh nghiệp, giúp học sinh sớm định hướng, lựa chọn lộ trình học tập và nghề nghiệp phù hợp với năng lực.

Hà Nội lập kế hoạch xây mới 68 trường THPT từ nay đến 2030, bảo đảm đủ trường lớp cho dân số tăng nhanh và đưa chất lượng tiệm cận trình độ châu Á.

Riêng giai đoạn 2026-2030, Hà Nội dự kiến xây mới 68 trường THPT tại nhiều phường, xã như Thanh Liệt, Hoàng Mai, Đại Mỗ, Cầu Giấy, Nội Bài, Hà Đông, Yên Sở, Dương Nội, Chương Dương, Đống Đa, Vĩnh Tuy, Đan Phượng, Hồng Hà, Kim Anh... Gần 10 trường trong số này thuộc khối tư thục, còn lại là trường công lập.

Đến năm 2050, tổng số trường THPT được quy hoạch xây mới là 88.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh quy mô học sinh THCS tại Hà Nội tiếp tục tăng mạnh. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2019 đến nay, mỗi năm thành phố có hơn 100.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Riêng năm 2027, dự kiến gần 190.000 em hoàn thành lớp 9, tính theo số học sinh vào lớp 6 năm 2023, thuộc thế hệ sinh năm 2012. Đây là mức cao kỷ lục.

Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập những năm gần đây thường chỉ đáp ứng khoảng 65% số học sinh dự thi. Điều này khiến cuộc cạnh tranh vào các trường THPT công lập tại Hà Nội luôn ở mức căng thẳng, tạo áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh.

Việc bổ sung mạng lưới trường THPT, đặc biệt là trường công lập, được kỳ vọng góp phần tăng năng lực tiếp nhận học sinh, giảm áp lực tuyển sinh và bảo đảm cơ hội học tập cho người dân tại các khu vực có tốc độ tăng dân số cao.