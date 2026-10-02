Hà Nội sẽ xây dựng cơ chế ưu tiên đặt hàng sản phẩm công nghệ 'Make in Hanoi'

Kiểm tra chất lượng sản phẩm linh kiện điện tử. (Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo Kế hoạch số 370/KH-UBND ngày 28/9/2026 tổng thể về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 5 năm giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, tiến tới nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trên nền tảng thể chế vượt trội, hạ tầng đồng bộ và nhân lực chất lượng cao.

Hình thành chuỗi năng lực "nghiên cứu-làm chủ-chuyển giao-thương mại hóa" công nghệ chiến lược

Theo mục tiêu đặt ra, Hà Nội phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở, hội nhập; hình thành chuỗi năng lực "nghiên cứu-làm chủ-chuyển giao-thương mại hóa" công nghệ chiến lược và đội ngũ doanh nghiệp công nghệ vươn tầm toàn cầu, góp phần kiến tạo năng lực tự chủ công nghệ quốc gia và dẫn dắt Vùng Thủ đô.

Một trong những nhóm mục tiêu quan trọng là đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 57%; tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt tối thiểu 50%; tổng đầu tư xã hội cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt tối thiểu 2% GRDP, trong đó nguồn ngoài ngân sách nhà nước chiếm trên 60%.

Riêng năm 2026, thực hiện bố trí 4% tổng chi cân đối ngân sách địa phương theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, các năm tiếp theo tiếp tục ưu tiên nguồn lực.

Về nguồn nhân lực và tổ chức khoa học và công nghệ, nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (quy đổi toàn thời gian) đạt 14 người trên một vạn dân; tăng tỷ lệ lực lượng lao động trí thức trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chiến lược lên tối thiểu 25%; thu hút trên 200 chuyên gia, nhà khoa học là trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu tham gia hợp tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho Thủ đô; có 8-10 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới; phát triển từ 3-5 tổ chức nghiên cứu và phát triển công lập thuộc Thành phố thành tổ chức xuất sắc.

Số lượng công bố khoa học quốc tế tăng bình quân 10%/năm; số lượng đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế của các tổ chức, cá nhân tăng bình quân 16-18%/năm. Tỷ lệ sáng chế được khai thác thương mại đạt 8-10% số văn bằng bảo hộ được cấp.

Hình thành 10 trung tâm đổi mới sáng tạo

Về hệ sinh thái và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, Hà Nội phấn đấu đứng đầu cả nước chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), hình thành 10 trung tâm đổi mới sáng tạo trên địa bàn; chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Hướng tới hình thành 1-2 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 1 tỷ USD trở lên; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 100% doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục đứng đầu cả nước. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 50%; hình thành từ 3-5 doanh nghiệp công nghệ quy mô khu vực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Các đại biểu tham quan triển lãm Mạng lưới đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Về công nghệ lõi, chuyển giao và hạ tầng, ưu tiên công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, IoT, chuỗi khối, 5G/6G, robot, bán dẫn, an ninh mạng, sinh học-y sinh, công nghệ đường sắt đô thị. Tỷ lệ kết quả nghiên cứu từ viện, trường được chuyển giao thành công cho doanh nghiệp và thương mại hóa đạt tối thiểu 30%; phấn đấu thuộc nhóm 5 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước về nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI); bảo đảm 100% sản phẩm công nghệ chiến lược được định hướng rõ việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế hoặc nước ngoài.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển từ quản lý theo đề tài đơn lẻ sang quản trị theo chương trình, sản phẩm và kết quả dựa trên hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu suất, xây dựng và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) đối với các công nghệ, sản phẩm và mô hình kinh doanh mới theo quy định của Luật Thủ đô và quy định pháp luật có liên quan, ưu tiên AI, dữ liệu lớn, blockchain, robot, tài sản số, thiết bị bay không người lái (drone), công nghệ tài chính-fintech, xe tự hành, drone ứng dụng nông-lâm nghiệp, công nghệ y-sinh, vật liệu mới.

Hà Nội nghiên cứu, xây dựng cơ chế ưu tiên mua sắm công, đặt hàng công đối với các sản phẩm công nghệ "Make in Hanoi"/"Make in Vietnam."

Hà Nội tạo đột phá trong hợp tác đầu tư để hình thành một số trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm của Thủ đô. Ưu tiên đầu tư hạ tầng cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Trung tâm Dữ liệu chính thành phố Hà Nội tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Thành phố phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, Trung tâm tính toán thông minh phục vụ nghiên cứu, mô phỏng và huấn luyện mô hình AI, tổ chức quản lý, vận hành và khai thác tối đa tiềm lực của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với vai trò là trung tâm thử nghiệm cơ chế, chính sách khoa học và công nghệ của Thủ đô và cả nước.

Hà Nội cũng đẩy nhanh tiến độ Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội; đưa vào hoạt động Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội; xây dựng một số công viên chuyên đề công nghệ số; đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội, các khu công nghiệp (Sóc Sơn, Đông Anh, Phù Đổng, Phú Hà...); khuyến khích hình thành các cụm liên kết trí tuệ nhân tạo, phát triển các mô hình "không gian sáng tạo cộng đồng" tại cơ sở.

Cùng với đó, Hà Nội thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, chuyên gia công nghệ chiến lược, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế tham gia các chương trình, nhiệm vụ trọng điểm của Thủ đô; tập trung phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện theo mô hình "5 nhà" (Nhà nước-Nhà khoa học-Nhà doanh nghiệp-Nhà đầu tư-Nhà băng) trong việc phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược.

Thành phố cũng xúc tiến, thu hút các tập đoàn công nghệ đa quốc gia (FDI) lập trung tâm R&D tại Hà Nội, mở rộng hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo, lượng tử, bán dẫn, sinh học. Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, kết nối chuỗi cung ứng và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài.../.