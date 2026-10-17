Hà Nội sẽ trồng cây gì thay thế khi di dời hoa sữa?

Hà Nội đang cắt tỉa hoa sữa, đồng thời lên phương án đánh tỉa ở nơi có mật độ trồng hoa sữa quá dày đặc, để tránh mùi hoa nồng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa. Cùng với sấu, xà cừ, bằng lăng, phượng vĩ…, hoa sữa là một trong những loài cây bóng mát phổ biến, được trồng trên nhiều tuyến phố chính của Thủ đô.

Hoa sữa đạt tỷ lệ nhận diện phổ biến, đứng thứ 4 trong số các loài cây quen thuộc nhất với người dân Hà Nội.

Hà Nội cắt tỉa bớt các trùm hoa sữa. Ảnh: Thạch Thảo

Trên trục Kim Mã - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn, hoa sữa có số lượng lớn nhất trong các chủng loại cây toàn tuyến, với 670 cây.

Tại Vành đai 1 có 481 cây hoa sữa; Vành đai 2,5 có 272 cây. Trục Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long có 350 cây; trục Kim Ngưu - Tam Trinh có 29 cây.

Trong hơn 8.000 cây cổ thụ tại khu vực nội đô lịch sử, hoa sữa là một trong những loài có số lượng cây cổ thụ lớn, bên cạnh các loài như bàng, bằng lăng, đa, lát hoa, long não, muồng đen, sao đen, sấu, sưa, xà cừ… Nhiều cây hoa sữa có đường kính thân trên 50cm.

Hoa sữa đã gắn liền với lịch sử phát triển đô thị và làm nên nét đặc trưng cảnh quan cho từng khu vực, điển hình nhất là hàng cây hoa sữa tại phố Nguyễn Du. Hoa sữa mang tính biểu tượng, cần được duy trì, phát huy giá trị văn hóa.

Sở Xây dựng đánh giá, trong đề án “Quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước”, cây hoa sữa bên cạnh những ưu điểm còn tồn tại một số bất cập về đặc tính sinh học.

Theo đề án, hoa sữa có mùi hương đặc trưng, nhưng việc trồng với mật độ quá dày trên một số tuyến phố khiến mùi hương trở nên nồng gắt, gây khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe người dân.

“Hoa sữa trồng dày ở một số tuyến phố gây ô nhiễm mùi”, đề án nêu.

Bên cạnh đó, cây hoa sữa thuộc nhóm cây thường hay bị sâu bệnh trong môi trường đô thị.

Do đó, theo đề án, cần kiểm soát mật độ trồng trong đô thị để tránh ảnh hưởng đến người dân, nhất là tại các tuyến phố Nguyễn Du, Đào Tấn.

Chọn cây theo đặc trưng từng tuyến phố

Tại nhóm tuyến Văn hóa - Cư trú nội đô, phố Nguyễn Du được định hướng đặc trưng bởi cây sao đen (thay vì chỉ có hoa sữa như hiện nay) nhằm tạo tầm vóc cao lớn và bóng mát bền vững.

Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu từng bước thay thế các loài cây già cỗi hoặc không phù hợp, bao gồm tình trạng hoa sữa trồng quá dày, chuyển sang các loài cây đô thị bền vững hơn như: muồng, giáng hương, bằng lăng, sao đen, long não...

Hà Nội cũng đưa ra tiêu chí với cây trồng thay thế. Cây có thân thẳng, tán gọn, ít rụng lá và quả; rễ ăn sâu, không trồng các loài có rễ phá hủy vỉa hè và hạ tầng ngầm kỹ thuật.

Hoa sữa trên đường Mễ Trì. Ảnh: Kiều Oanh

Các loài cây bản địa hoặc đã thích nghi tốt với khí hậu và sinh thái đô thị Hà Nội được ưu tiên. Chủng loại cây lựa chọn phải tương thích với yếu tố văn hóa, lịch sử của tuyến phố.

Với vỉa hè nhỏ hơn 3m, sau khi di dời cây cũ có thể áp dụng giải pháp bổ sung chậu cây hoặc bồn cây phối kết phù hợp.

Một nguồn tin cho VietNamNet biết, sau khi đánh tỉa cây hoa sữa, Hà Nội sẽ thay thế bằng cây cùng chủng loại. Việc này đáp ứng theo đề án của thành phố, mỗi tuyến phố sẽ có 1, 2 loài cây đặc trưng.

“Không phải cứ thay hoa sữa là có thể tùy tiện trồng một loại cây khác. Việc thay thế phải phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh của Hà Nội vừa được UBND thành phố phê duyệt”, người này cho hay.