Hà Nội sẽ tổ chức Festival làng nghề toàn cầu lần đầu tiên trong tháng 11

Lụa Vạn Phúc được trưng bày giới thiệu tại buổi lễ đón chứng nhận 2 làng nghề Gốm sứ Bát Tràng và Dệt lụa Vạn Phúc là thành viên Mạng lưới các thành phố Thủ công sáng tạo thế giới. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 13-16/11/2026 tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Sự kiện nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, hình thành các giá trị văn hóa đương đại của làng nghề Việt Nam, lấy Hà Nội làm trung tâm lan tỏa trong nước và quốc tế.

Festival từng bước định vị Hà Nội là một trong những trung tâm nghề thủ công của khu vực và thế giới; tôn vinh nghệ nhân, thợ giỏi và người lao động; khơi dậy niềm tự hào, tình yêu nghề và thu hút thế hệ trẻ tham gia bảo tồn, phát triển làng nghề.

Bên cạnh đó Festival góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế làng nghề gắn với xuất khẩu và du lịch; hình thành, quảng bá các tour, điểm đến du lịch làng nghề và các mô hình phát triển mới, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.

Festival dự kiến có sự tham gia của khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ 40-50 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục, cùng các nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể làng nghề, tổ chức nghề nghiệp và các đối tác trong lĩnh vực thủ công trong nước và quốc tế.

Địa điểm chính tổ chức Festival là Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Các hoạt động chuyên đề, trải nghiệm và tham quan du lịch được tổ chức tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt, một số làng nghề tiêu biểu của Hà Nội và các địa điểm khác trên địa bàn Thành phố theo chương trình được phê duyệt.

Với quy mô khoảng 10.000m², Festival bố trí nhiều không gian trưng bày, tạo tác trình diễn sản phẩm làng nghề Việt Nam, sản phẩm làng nghề quốc tế, sản phẩm tham gia cuộc thi sản phẩm thủ công; cùng các không gian bảo tồn sản phẩm thủ công, thiết kế sáng tạo, chuyển đổi số, Net-Zero, triển lãm ảnh, triển lãm hoa và cây cảnh, văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm và gian hàng thương mại.

Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra trong khuôn khổ Festival. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 19h ngày 14/11/2026. Không gian trưng bày, trình diễn, tạo tác và giới thiệu sản phẩm làng nghề diễn ra từ ngày 13 đến 16/11/2026.

Trong sáng 14/11/2026, Hội nghị Xúc tiến đầu tư các sản phẩm ngành nghề nông thôn dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt, Bát Tràng.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến gặp gỡ, tiếp lãnh đạo Hội đồng Thủ công Thế giới, đại diện các tổ chức quốc tế và các địa phương trong nước, quốc tế tham dự Festival.

Ngày 15/11/2026, chương trình kết nối thiết kế sáng tạo, giao lưu nghệ nhân-nhà thiết kế thông qua Hội thi sản phẩm thủ công châu Á-Thái Bình Dương dự kiến diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long. Chương trình giao lưu văn hóa và quảng bá thời trang thủ công của Việt Nam và các nước cũng được tổ chức vào 19h cùng ngày.

Bên cạnh đó, ngày 12/11/2026, các hoạt động tham quan, trải nghiệm và quảng bá du lịch làng nghề Hà Nội dự kiến được tổ chức tại một số làng nghề tiêu biểu như Vạn Phúc, Chuyên Mỹ.

Các hoạt động bên lề gồm Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026; Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026; các chương trình văn nghệ, giao lưu văn hóa và trải nghiệm tại các làng nghề trên địa bàn Hà Nội và tỉnh Ninh Bình./.