Hà Nội sẽ tổ chức concert quy mô hơn 60.000 khán giả

Chương trình concert “Tổ quốc trong tim”. Ảnh: TL.

Bộ VHTTDL cho biết, đang phối hợp với TP Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình. Bên cạnh concert dự kiến thu hút khoảng 60.000 người, nhiều hoạt động văn hóa khác cũng đang được chuẩn bị nhằm tạo sức lan tỏa cho ngày lễ.

Trong số đó có chương trình “Thanh âm Việt Nam 2026” kết hợp hình thức trực tiếp và nền tảng số, chiến dịch truyền thông “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026” cùng Tuần phim Việt Nam. Bản đồ số Văn hóa Việt Nam dự kiến được công bố vào ngày 1/11. Tính đến ngày 9/10, cả 34 tỉnh, thành phố đã được cấp tài khoản và hướng dẫn cập nhật dữ liệu trên nền tảng này.

Cùng với các hoạt động trên, chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 24/11. Bộ VHTTDL có trách nhiệm hoàn thiện hướng dẫn khung hoạt động trước ngày 15/10. Bộ cũng sẽ hướng dẫn thống nhất thông điệp, khẩu hiệu và cách thức trang trí trong dịp này.

Từ năm 2025 đến nay, các "concert quốc gia" phát triển mạnh, đặc biệt trong đợt kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh. Gần 20 chương trình quy mô lớn được tổ chức tại Hà Nội và TPHCM, quy tụ hàng trăm nghìn khán giả. Trong đó, concert “Tổ quốc trong tim” tại sân vận động Mỹ Đình vào năm 2025 và tại TPHCM năm nay đã đón hơn 100 nghìn người, thổi lên làn sóng giới trẻ yêu dòng nhạc cách mạng, quê hương.

Theo nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long, hiệu ứng từ chuỗi concert góp phần đưa các chương trình nghệ thuật chính luận đến gần công chúng hơn. Hình ảnh khán giả mặc áo cờ đỏ sao vàng cùng hát những ca khúc quen thuộc trở thành dấu ấn của đời sống âm nhạc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao TP Hà Nội chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và concert chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, dự kiến thu hút khoảng 60.000 người. Theo đó, đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được triển khai tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Bộ VHTTDL phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham mưu việc mời, phân công lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội tham dự các hoạt động tại cơ sở; hướng dẫn thống nhất nhận diện, thông điệp, khẩu hiệu, trang trí và ứng dụng công nghệ; kết nối doanh nghiệp tham gia bằng sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi thiết thực.