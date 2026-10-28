Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ 20h ngày 24/11/2026, thời lượng tối đa không quá 120 phút, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng, truyền trực tiếp sự kiện trên các kênh, nền tảng của cơ quan và lắp đặt một số màn hình LED phục vụ nhân dân vùng xa trung tâm.

Để bảo đảm chất lượng chương trình, Ban Tuyên giáo Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, định hướng, kiểm tra toàn diện nội dung; thẩm định kịch bản, nội dung. Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm điều kiện tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đồng thời huy động 200 chiến sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình.

Hà Nội sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Minh Thư

Bộ Công an xây dựng phương án bảo vệ an toàn; phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và huy động 300 học viên cảnh sát nhân dân tham gia màn trống hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp hướng dẫn chuyên môn, rà soát kịch bản, bảo đảm sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; cung cấp bộ nhận diện, biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam để sử dụng thống nhất trong tổ chức, trang trí, tuyên truyền và quảng bá.

Ở cấp thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội xây dựng kế hoạch chi tiết, kịch bản nghệ thuật tổng thể, phương án dàn dựng, tổ chức luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt và biểu diễn; đồng thời thực hiện trang trí, tuyên truyền trực quan tại địa điểm tổ chức và một số tuyến đường, phố.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị như: Sở Y tế, Sở Xây dựng, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội phối hợp bảo đảm công tác bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông, y tế và vệ sinh môi trường được phân công cụ thể.

Trước đó, ngày 22/10, UBND thành phố Hà Nội đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất phương án và quy mô tổ chức chương trình.

Xem xét đề xuất của Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cơ bản thống nhất với phương án, quy mô tổ chức chương trình, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tạo điều kiện để nhân dân được tham gia và thụ hưởng đầy đủ các hoạt động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thiện, ban hành kế hoạch tổ chức chương trình; chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể.

Việc tổ chức phải bảo đảm trang trọng, sáng tạo, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và có sức lan tỏa, thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 và Thông báo số 524/TB-VPCP ngày 13/10/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam và các Bộ: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức chương trình, phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Hà Nội trong việc bố trí lực lượng biểu diễn, địa điểm tổ chức, truyền hình trực tiếp, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết khác theo quy định.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt là một trong những hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, hướng tới tạo điều kiện để đông đảo nhân dân tham gia, thụ hưởng các giá trị văn hóa, nghệ thuật. Việc tổ chức chương trình cũng góp phần cụ thể hóa tinh thần lấy người dân làm trung tâm, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong đời sống văn hóa.

Trước đó, trong hai ngày 3 và 4/10/2026, Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đồng thời ký kết quy chế phối hợp với 10 tỉnh, thành phố nhằm tăng cường liên kết, huy động sự tham gia của các địa phương trong tổ chức các hoạt động văn hóa.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại khu vực Hồ Gươm sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 24/11/2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt cấp quốc gia là một điểm nhấn.