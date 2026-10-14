Hà Nội sẽ tổ chức các đợt khuyến mại tập trung trên quy mô toàn thành phố dịp cuối năm

Hà Nội đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa có công văn chỉ đạo các giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Công Thương đổi mới hoạt động phát triển thương mại trong nước theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, mặt hàng có dư địa tăng sức tiêu thụ theo đặc thù của địa phương.

Đồng thời, tổ chức các đợt khuyến mại tập trung trên quy mô toàn thành phố và triển khai các chương trình khuyến mại tập trung do Bộ Công Thương phát động. Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu, nhất là tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tổ chức đưa hàng Việt về khu vực nông thôn.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường, chú trọng kiểm tra về giá, chất lượng sản phẩm, việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được yêu cầu kết hợp các chương trình thúc đẩy du lịch nội địa, các hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội với các chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn thành phố, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết; triển khai các hoạt động gia tăng trải nghiệm, kích cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam đối với du khách trong và ngoài nước.

UBND các xã, phường được yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về các chương trình xúc tiến thương mại, các chương trình triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, thương hiệu, phương thức bán hàng và địa điểm kinh doanh đến người tiêu dùng.